Danis Tanović otkrio kako ga je Oscar umalo odveo u krivom smjeru

Oscarovci, poznati domaći glumci, mlade nade, internacionalni gosti već danima šetaju ulicama Bjelovara zahvaljujući BOK festivalu. Neke od njih uspjeli smo privesti i pred naš mikrofon i saznali zašto Slavko Sobin jedva čeka dan kada više neće morati trenirati, u čemu punim plućima uživa Rade Šerbedžija i kako je Danisa Tanovića Oscar umalo odveo u krivom smjeru. Sve saznajte u prilogu IN magazina.

Nema tu crvenih tepiha ili grandioznih ceremonija, samo velikih imena koja s pozornica rado silaze među ljude. Potpis je to BOK festivala – bjelovarske manifestacije u režiji Gorana Navojca, koji je i ove godine kolege stavio u izlog, na njihovo potpuno oduševljenje.

''Sve je tako lijepo na ovome festivalu ja sam već treći, četvrti put ovdje i svaki put je tako božanstveno. A ovaj izlog je tako savršena ideja, božanstvena'', rekao je Rade Šerbedžija.

Ne, nego baš nešto ljudski, jedno prijateljstvo s ljudima koje prvi put vidiš, fotografiranje, nije crveni tepih nego nešto potpuno ljudski.



''Ovaj izlog je jedno od najkreativnijih djela koja se mogu vidjeti na festivalima u Hrvatskoj'', zaključio je Nikša Butijer.

Skaču tako s pozornica, na predavanja, pa druženja i fotografiranja, kao da se baterije nikad ne istroše, pa kako?

''Ja mislim da u onim trenucima kad nemamo energije se znamo dobro sakriti, kad smo vani i moramo bit prezentni onda se to digne, možda čim sjednemo u auto bude ono - daj ajde više'', rekao je Slavko Sobin.

Dok je Slavko u formi života pripremajući se za novu ulogu….

''Specifičnu u ovom trenu da, ali to je sad neko moje trenutno stanje jer pomalo se probijam na međunarodnu scenu, počeo sam razumjeti u čemu me najviše vide i što mi je u ovom trenu najlakše dobiti, cijeli taj neki paket je dio toga i to je faza, jedva čekam da prerastem to i da me se uzima da igram ispijene narkomane jer mi se ne da više'', zaključio je.

Toliko je u Bjelovaru impresivnih imena da pred izazovom s kime bi rado zapeli na pustom otoku, nikome nije bilo lako odlučiti.

''Čekaj da vidim tko je sve tu, pa vjerujem da bi to bila neka žena ali tu stvarno ima predivnih glumica ne bih nikoga izdvajao'', rekao je Nikša Butijer.



''Mariju Škaričić, nju obožavam, sve su to moji prijatelji ali Marija je moja seka'', izjavio je Slavko.

Danis Tanović, ovogodišnji oskarovski laureat, bio jedan od najpoželjnijih sugovornika. Jer svi žele znati kakav je osjećaj u rukama držati taj prestižni kipić.

''Mislim da tek nekoliko godina kasnije čovjek shvati što mu se desilo, meni je to bio prvi film iz ofsajda da sam uletio u igru i cijela ta godina je bila nevjerojatna. Mislim da je u mom slučaju imao pogrešan utjecaj jer jednom kad dobijete sve te nagrade…mislim da sam odjednom pokušao biti pametniji nego što jesam. Nakon Ničije zemlje tu se odjednom pojavilo 200 ljudi, znalaca koji svaki ima svoje mišljenje što bih ja trebao i kad je čovjek mlad, a meni je to bio prvi film, malo sam se pogubio tih par godina, ali vratio sam se u Sarajevo a ono te spusti'', zaključio je Tanović.

Na svu sreću, domaća publika otvorenih ruku dočekuje svaki uradak naših glumaca.

''Činjenica je da ljudi vole predstave da ih žele, da ljudi ne gledaju samo komedije ili nešto što je danas trend, ono što meni govore da je danas teško prodai bilo što osim komedije, ovdje u Bjelovaru to uopće nije slučaj'', zaključio je Goran Navojec.

