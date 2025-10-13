Poznati Dalmatinci rekli su nam koje slavonske specijalitete obožavaju

Osim u Zagrebu, iz srca se pjevalo i u Slavonskom Brodu, gdje su se spojili more i ravnica. Goran Karan, Zorica Kondža i Tedi Spalato prisjetili su se nezaboravnog Olivera, ali i odali počast Halidu Bešliću. S njima je divanio naš Dino Stošić te za In magazin otkrio koje slavonske specijalitete ovi Dalmatinci obožavaju.

U Slavonskom Brodu, uz zvuke Dalmacije i šapat valova koje su donijeli sa sobom, poznata glazbena ekipa poklonila je publici večer ispunjenu emocijama, sjećanjima i pjesmama koje nikad ne zastarijevaju. I dok su glazbom slavili Olivera Dragojevića, u tišini pozornice odali su počast još jednoj legendi, Halidu Bešliću, čiji je odlazak ostavio tišinu među prijateljima i kolegama.



''Ja koliko sam ga puta vidjela, nikad nije bio loše volje, uvijek je ono bio 'raja', kako bi oni rekli'', otkrila nam je Zorica Kondža.



''Ostavio je pjesme koje će, uf, one će otići gdje on nije stigao'', smatra Goran Karan.

Koncert u Slavoniji - 1 Foto: In Magazin



''Uvijek se pridružio svima, ono što bi se događalo, bilo to humanitarni koncerti, bila to druženja. Nije znao za vrijeme, dan i noć'', dodao je Tedi Spalato.



Iza svakog glazbenika stoje godine rada, truda i ljubavi prema pjevanju. Današnjim pjevačima možda je lakše početi, ali teže je ostati. Zorica i Tedi utabali su staze za nove generacije, ali i otkrili zašto je mlađima danas teško ostaviti svoj trag.



''Ne može se preko noći ništa napraviti. Treba vremena, treba iskustva, treba puno publike ispred sebe koja ćete podržati ili koja ćete izbaciti. Koliko im je god lakše sad s ovom tehnologijom, mrežama i tako dalje, toliko im je i teško. Zato što misle da je to lako, a nije to lako'', govori Zorica.

''Danas je vrijeme, zapravo, trajanja određenih glazbenih formi, stilova mnogo manje. Dakle, glazba se puno brže konzumira nego prije'', složio se Tedi.

Koncert u Slavoniji - 2 Foto: In Magazin



Tedi i Oliver snimili su pjesmu 'Ne diraj moju ljubav', a osim glazbe, njih je vezalo i prijateljstvo bogato zabavnim anegdotama.



''Prije negdje desetak godina imao sam rep, tada sam vidio da počinjem gubiti kosu i onda sam odlučio da ošišam rep i još nisam bio skinio neke dioptrije, tako da sam nosio one debele naočale i došao kod njega. Tako sam izgledao s tom malom dužom kosom i tim naočalama kao neka baka i onda je on meni rekao: 'Slušaj ovaj, unakazali su te. Brže periku'', prisjetio se Tedi.



Slavonci su još jednom pokazali kako se fešta pa su pjevali iz duše i plesali bez zadrške. Poznato je i da onaj koji dođe u Slavoniju neće otići natrag gladan, a s tim su se složili i izvođači pa su priznali koje slavonske specijalitete obožavaju.

''Čvarke male pa onda pancetu, pa malo neke kobasice, sad ide zima. Uvijek kad dođem ovdje, volim baš ono jest jela koja su ovdje u Slavoniji poznata i tako. Jela sam ja i te fiš paprikaše i svega čega, i smuđa. Mislila sam da to neću nikad jest što je iz rijeke, ali lijepo se to može napraviti'', priznaje Zorica.''Svako mjesto ima svoje običaje i divna jela, al sve to skupa nekako suho i bezveze ako ne znaš dobre ljude. Ja znam nekoliko dobrih ljudi'', govori Goran Karan.''Kulen, najbolji kolači na svijetu, mađaricu, sve ono suho meso'', kaže Tedi.Hrana, pjesma i smijeh mostovi su koji nas spajaju, ali prava snaga leži u običajima i tradiciji koju prenosimo s koljena na koljeno. Naši sugovornici s posebnom nježnošću čuvaju te male geste koje griju srce i dušu.''Kad ja dođem u Split i vidim da klapa neka pjeva negdje, ja se odmah priključim. Guštam to još uvijek, to je dio neke naše tradicije i mojih običaja iz davnih dana'', govori Tedi Spalato.''Četiri muška imam u kući i ja vam najbolje pečem ribu, i gradelajem najbolje od svih i to oni sve prepuštaju meni'', otkrila nam je Zorica.

Zorica Kondža Foto: In Magazin



Ova glazbena večer bila je svojevrsno putovanje tragom Olivera, u kojem se dalmatinska duša spojila sa slavonskim srcem. Nezaboravne pjesme bile su više od riječi i melodija, bila je to snaga koja nas povezuje, inspirira i podsjeća na uspomene koje ćemo pamtiti zauvijek.

