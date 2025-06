Prošle su gotovo tri godine od smrti Lukasa Nole: ''Pitanje je da li sam se uopće skroz do kraja snašla...''

Foto: In Magazin

Svi su obožavali njegov smisao za humor i zvali ga za kulinarske savjete, dok su klinci željeli biti redatelji baš poput njega. Lukas Nola, iako ga fizički više nema među nama, ostavio je neizbrisiv trag. Na predstavljanju njegove monografije, supruga Barbara otkrila nam je da je u nekim trenucima postala poput njega te jesu li emocionalne rane imalo zacijelile.

''Redatelji načelno ne hrle jedni drugima u zagrljaj zato što si konkurencija jedan drugome, ali to nije slučaj Lukasa Nole i mene, u dosta dugoj fazi života mi smo se nalazili svaki dan u gradskoj kavani i bili smo slobodni razgovarati o svemu što nam padne na pamet'', prisjetio se Vinko Brešan.

''Kad sam razmišljao da li upisati režiju, išao sam kod njega na razgovor, ali ono prvo nešto što mi pada na pamet - to je jedan najdivniji smisao za humor, jedan ciničan, crn, ali fenomenalan humor'', govori Dnilo Šerbedžija.

Koji bi zasigurno došao do izražaja da može prisustvovati promociji monografije o svojem stvaralaštvu.

''Sviđalo bi mu se da se razgovara o njegovim filmovima, ali znam da bi bacao neke neslane šale'', govori Barbara Nola.

Glavni urednik monografije, o jednom od najistaknutijih hrvatskih redatelja suvremenog doba, Tin Bačun, okupio je more Lukasovih suradnika, studenata, kolega, ali i obitelj, kako bi na 450 stranica ispričali priču o strastvenom radu našeg preminulog umjetnika. Naravno, za mnoge je to bio golem emotivni izazov.

''Prvo sam samo gledala u to i mislila ja ovo ne mogu, nemam snage, ne mogu psihički ali onda kad sam krenula bilo mi je baš lijepo, prolaziš kroz sve stvari i budeš ganut, sretan, tužan ali super mi je to došlo'', dodala je Barbara.

''Njima je bilo zasigurno teško iznijeti tekst ili odradit intervju sa mnom, ali ja sam toliko čuo o njemu toplih priča, pozitivnih stvari, da je toliko volio film, bio odan profesiji, spajao ljude ljudi su mi pričali kakav je fenomenalan kuhar'', priča Tin Bračun.

''Ecija, mnogi moji prijatelji kuhaju po Lukasovim receptima onda bi ga nazivali i on njima u detalje užasno smireno sto puta isto ponavljao sva moja kuhinja koju sam naučila je to jer ako si pametan učit ćeš od najboljih a stvarno je Lukas bio najbolji. Svi smo pobabirčili njegovo kuhanje to nije u pitanju'', priča Barbara.

Lukasova snažna osobnost utjecala je na sve u njegovoj blizini, a posebno na Barbaru, s kojom je proveo 30 godina. Bili su nestvarno romantičan kulerski par domaće scene, a nakon toliko vremena kao ''mi'', glumica priznaje, teško je odjednom shvatiti što i kako bez njega.

''Pitanje je da li sam se uopće skroz do kraja snašla. To ''vi'' se nekako ugradi u tebe u jednu osobu, ja uvijek nekako znam..čak se šalim tipa s prijateljima kad djelim neke savjete životne za neke delikatne situacije i odjednom pomislim što je ovo, ovo bi Lukas govorio ljudima, ovako direktno i u glavu, a ja sam uvijek bila ona kao ma ne, sve nešto pipkavo i pomislim pa ja se sad ponašam kao Lukas'', priča Barbara.

Prošle su gotovo tri godine od njegove smrti. Uz zakopavanje u posao, Barbaru je okupirao život kao takav, no što se dogodi u trenucima kad stane?

''Ali taj trenutak mira se još uvijek nije dogodio to ću tek vidjeti ljetos. Ali mislim da sam sad već u tom smislu dobro i bolje i kad stanem bit ću ok'', smatra.

Ipak je mnogo Lukasa živo i u njihovoj djeci.

''Kod Mare malo više vidim Lukasa, a kod Jakova koji je redatelj, što je smiješno, vidim mrvicu više sebe jer smo mi vrlo slični.

Ja nastojim ne biti onaj roditelj koji stvara osjećaj grižnje savjesti želim da moja djeca lete slobodna i kad žele i kad me trebaju znaju da sam ja za njih uvijek tu. Ne želim da ih to guši''.

S Jakovom i njegovom djevojkom surađivala je i na novim epizodama Kumova, koje su donijele posebnu sreću.

''Jer mi je divno s njima surađivati, ali i uloga je toliko zabavna jer nije baš pozitivka skroz tako da sam se strašno zabavljala baš kao vau'', otkrila nam je.

Obitelj Nola ipak ima za ispisati još mnogo stranica filmske i televizijske povijesti.

