Koliko se život Baby Lasagne promijenio u zadnjih godinu dana?

Drugo mjesto na Eurosongu, slikovnica, osvojeni Porini te brojne druge nagrade. U proteklih godinu dana život Baby Lasagne u potpunosti se promijenio. Nedavno se vratio s europske turneje, a posljednja stanica bio mu je Zagreb. Što mu je na turneji najviše nedostajalo, kako će mu biti vratiti se na pozornicu Eurosonga te kakva su predviđanja za ovogodišnjeg hrvatskog predstavnika, podijelio je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Španjolska, Amsterdam, Norveška, Finska - mnogo zemalja su Baby Lasagna i njegov bend obišli tijekom svoje europske turneje. Iako je zadnja trebala biti Atena, šećer su sačuvali za kraj, točnije, svoje su putovanje odlučili završiti u Zagrebu.



''Svugdje smo prošli, ne znam koliko, 20 i nešto zemalja. Ne znam koliko gradova. 30 koncerata tako da je bio show apsolutni'', govori Baby Lasagna.

Zagrebačka je publika svojeg miljenika dočekala raširenih ruku. Tako je bilo i u drugim zemljama. A turneja je ispunila sva očekivanja, iako je raspored bio prilično gust.

''Par puta sam se probudio svaki dan u drugom gradu, drugom hotelu. Probudš se ne znaš u kojoj si sobi, što se događa. Ali moram reći da me puno ljudi nabrijavalo prije toga, vidjet ćeš ti kad odeš na turneju kako je to teško i je ali baš da je toliko i nije. Svaki posao je težak, tako i ovaj, mislim da se muzičari kolektivno drže da se mogu žalit ali nije toliko strašno'', priča Lasagna.

''Postaneš neizbježno bolji, ali isto tako nakon 3 tjedna je bilo. Ok drag si mi ali, ali drago mi je da te neću sad vidjeti 5 dana. Ali malo se odmorimo jer svi imamo svoje mane, a ja sam najgori'', dodao je.

Na turneji ga ipak nije pratila supruga Elizabeta, koja je inače redateljica Markovih videospotova.



''Ona je zasad zadovoljna, najteže nam je u biti bilo razdvojiti se i to je meni bilo najteže cijelu turneju, otići na tri tjedna da me nije bilo doma i biti razdvojeni, to je u biti ono što je najteže. Tako da sve dok sam ja u nekim normalnim omjerima doma gdje mogu provoditi vremena s obitelji mislim da je to u redu. A ovo drugo što odlazim na par dana je izdrživo'', priča.

Marko, odnosno Baby Lasagna, za koji dan, kao gost će se vratiti na pozornicu Eurosonga, na kojoj je prošle godine ispisao povijest domaće glazbe, kad je osvojio drugo mjesto.

''Bili smo sada u Baselu, nedavno i puno je opuštenije. Znači odrađujem sve što sam odrađivao prošle godine, ali bez nekog straha, bez nekog ono, sad moram ispuniti neka očekivanja, samo sam uživao iskreno i dapače malo se podsmjehivao drugim izvođačima jer ono moraju sada, oni se tresu, a ja ne, tako da sjetio sam se trenutka kad sam imao prvu probu na Dori, gdje sam se tresao ko grlica, a sada sam na puno, puno, puno većoj pozornici i nisam opušten, tako da puno je lakše'', priča.

Prije nekoliko dana društvenim mrežama počela je kružiti snimka njegova dueta s finskim predstavnikom na Eurosongu 2023. Karijom.



''Eurosong je kontaktirao mene i Kaariju odnosno Jereta, da bi oni da napravimo mi skupa nastup i onda smo iskoristili tu priliku da napravimo svoju pjesmu, to je odlična platforma za takvo nešto. I da to što je izašlo sad nedavno je mali snipet, mali dio naše pjesme zajedničke koju ćemo mi izvesti u sklopu našeg nastupa i evo samo nismo službeno ništa on i ja objavljivali, nego to je sve navrat nanos pošto je sve bilo na brzinu. Moramo nešto sklepat, ali smo odlučili to izdat van neka ima svoj život ptrije nego se nas dvojica upletamo'', otkrio je.

Ovogodišnje predstavnike, kaže, nije imao priliku poslušati sve.

''Mislim da ću to napraviti tek kada u biti krene natjecanje koje ću pratiti pa da sve vidim prvi put, da me udari onako prvi dojam bez puno vanjskih priča. Što se tiče Marka, Marko koliko god je u teškoj, toliko je u zahvalnoj situaciji jer sad može ići samo na bolje. Pa mislim da on može, da ima priliku postati dark horse, u biti jedno veliko iznenađenje na natjecanju i kao što je i sam rekao da treba poraditi na svome nastupu i na svom pjevanju i onda ako to napravi, mislim da može postići bolji rezultat nego što mu kladionice sada predviđaju, tako da vidit ćemo'', smatra Lasagna.

A prošle godine u ovo vrijeme Hrvatskom je vladala velika euforija. Svi su Baby Lasagnu vidjeli kao apsolutnog pobjednika.



''Evo sad kad vi to kažete, malo sam naježen jer nisam je doživio kao takvu, prvo bio si daleko, drugo nismo imali tamo Hrvatsku televiziju, nismo ju pratili, medije smo izbjegavali, jedino kroz šta sam komunicirao je bio kroz Instagram koji je ovako jednako bio prepun svega. Pa ja dobivam poruke iz Armenije koliko i iz Hrvatske i onda nije mi jasno da li je taj hajp što se mene tiče mogo biti u Armeniji. Tako da ga nisam na taj način doživio i mislio sam da me nije toliko stresno, ali onda u jednom trenutku sam, kad se sve smirilo, sam se svrnuo nazad na sebe i kakav sam bio, šta sam radio, kako sam proživljavo živio, onda sam bio ok, bio si stresiran, samo možda nisi skužio ili nisi htio priznati'', govori.

Nakon turneje i nastupa na Eurosongu uzet će malo odmora, a onda nastavlja s novim projektima. Pa tako možda uskoro izađe i druga slikovnica.

''Pa ja bi i čak sam ustupio, to je sad ekskluzivno u kontakt sa animatorom i piscem koji smo radili prvu, pa razmišljam možda napraviti drugu jer imam jednu ideju što bih mogao napraviti, tako da mogli bi uskoro pričati o tome'', priča Lasagna.

Još je mnogo priča, pjesama i ideja koje treba predstaviti. Nakon suradnje s Kuku$om i Käärijom, krajem godine mogao bi izaći duet s jednim hrvatskim izvođačem. To je zasad tajna, no ne sumnjamo da će i tom pjesmom rasplesati Hrvatsku.

