Ovaj folklorni ansambl može se pohvaliti titulom jednog od najstarijih u Hrvatskoj!

S osam desetljeća dugom tradicijom, Folklorni ansambl Zagreb Markovac može se pohvaliti titulom jednog od najstarijih u Hrvatskoj. Folklorni plesači i svirači njeguju i održavaju hrvatsku tradiciju, a neki mališani priključuju se već s 3 godine. Svoju rođendansku godinu, u ansamblu su odlučili posebno obilježiti. Kako? Saznajte u prilogu IN magazina.

80 godina folklornog ansabla Zagreb Markovac obilježeno je u grandioznom stilu - nastupom u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Od dječje skupine do veterana - više od 250 izvođača bilo je na sceni.

''Ja sam Mila i najmlađi sam član u HNK'', izjavila je Mila, najmlađa članica Folklornog ansamla Zagreb Markovac.



Ima samo 4 godine, a već zna kakva su pravila i što se u nošnji prije nastupa nikako ne smije.



''Ne smije se sjediti, jesti ni piti vodu'', rekla je.



''To je jedan od najjačih i najkativniji ansambala u Hrvatskoj. Pripreme za ovaj nastup su zadnjih godinu dana, a termin je rezerviran još prije 2 godine. 80 godina nije malo, preko 4000 članova koji su prošli kroz ovaj ansambl i htjeli smo to obilježiti na najvećoj i najponosnijoj sceni Hrvatske'', govori Nenad Bižić, predsjednik Folklornog ansambla Zagreb Markovac.



U najmlađoj skupini je i Juraj. On je u Zagreb Markovcu od svoje treće godine. Poziva još dječaka da se priključe jer, kaže, dominiraju djevojčice.



''Vidim da su se djeca počela upisivati, plesati, zovu se Srčeka i to je nešto prekrasno'', govori Zdravko Krznar, veteran Folklornog ansambla Zagreb Markovac.



Zdravko je u veteranima, 80-ih je bio plesač, a sada je potpora u pjevanju.

''Onih dana išlo se i po Siciliji, u Francusku, Belgiju, po Hrvatskoj, po moru, ali uglavnom sva ta putovanja veći su vam doživljaj druženja s generacijom s kojom putujete nego sami turistički obilazak mjesta'', priča Zdravko.



Ovog ljeta idu na turneju u Portugal. Za nastupe se treba detaljno pripremiti pa smo doznali koliko dugo traje spremanje i šminkanje.

''Svi imamo neku službenu šminku, izgledamo jednako. Krećemo najčešće ujutro iako su nastupi navečer, ja sam krenula danas u 10 ujutro sa šminkanjem. Svi bi trebali imati jednako našminkane oči zemljane tonove, umjetne trepavice, ispod oka ide tuš puno bronzera, puno rumenila'', govori Maja Ditrih, članica A skupine Folklornog ansambla.



Svi se u ovo u potpunosti daju, a koja je tajna dugovječnosti ansambla, za kraj otkriva mentor Gordan.

''Umjetnički bismo to rekli - krv, znoj i suze ali pridodajmo tomu puno rada, puno odricanja puno ljubavi prema folkloru, tradiciji i ansamblu. Mladim ljudima ponudite nešto dobro, kvalitetno i snažno i velike izazove onda oni na to jako dobro reagiraju'', zaključio je Gordan Vrankovečki, mentor Ansambla.



Ovi izvođači nastavit će grabiti prema naprijed i, nadamo se, dočekati okruglu 100. obljetnicu.

