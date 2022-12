Najpoznatiji svjetski remikser – The Reflex za doček Nove godine u Petom Kupeu

Karijeru ovog DJ-a obilježile su suradnje i podrška najvećih glazbenih imena • Dobre vibracije u najluđoj noći širit će i DJ-i Eddy Ramich i Frx

Kako bolje dočekati Novu godinu nego uz DJ-a koji pršti veseljem, energijom i vještinom te sposobnošću prilagođavanja publici? Upravo to je The Reflex, jedan od najpoznatijih svjetskih remiksera, koji je svojim radom uspio spojiti Michaela Jacksona, The Clash, The Doors, Diannu Ross i The Beatles. Ovaj čarobnjak, kako ga mnogi zovu, nastupit će za doček Nove godine u Petom Kupeu.

PR Foto: PR

Podignuvši remiksiranje na novu razinu, The Reflex je zaokupio pozornost diljem svijeta i izgradio impresivnu vojsku obožavatelja. Ponekad već umorne klasike ili neprimijećene stvari oživljava, dajući im novi život. Vrlo je širok krug podržavatelja njegovog rada, a među njima su i Gilles Peterson, Giorgio Moroder, DJ Harvey, Disclosure, Dimitri from Paris, Jazzy Jeff te Noel Gallagher koji ga čak naziva genijem.

Nastupe The Reflexa čine prava mješavina disca, funka, boogie housea i rariteta, puno njegovih remikseva, ali i neobjavljenog materijala. Ovoj savršenoj glazbenoj kombinaciji za doček Nove pridružit će se svojim izborom i iskusni domaći znalci – Eddy Ramich i Frx.

PR Foto: PR

Tvorac nekadašnjeg Kontrapunkta i poznati domaći house DJ i producent Eddy Ramich bogatu je karijeru posljednjih godina nastavio u Berlinu. I svestrani Frx dobro je poznato lice koji svoju šarenu selekciju već dugo isporučuje u domaćim klubovima te na radio valovima.

Probranu muziku pratit će i finger food zalogaji u režiji sjajnih Lari & Penati te piće dobrodošlice.

Ulaznice se mogu nabaviti u sustavu Entrija: https://www.entrio.hr/event/peti-kupe-pres-new-years-eve-w-the-reflex-12900