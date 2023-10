Koncertna atrakcija stiže u Zagreb, orit će se hitovi 70-ih, 80-ih i 80-ih i bit će spektakl

Iskusni splitski glazbenici koji godinama sviraju i pjevaju s najvećim imenima naše estrade okupili su se u bend LevelOne pa kao osmeročlani koncertni sastav izvode "Tribute to British Golden Hits" na jako visokom nivou u okviru koncerta pod nazivom "Something happened on the way to heaven"

Koncerti su programski sastavljeni od pjesama britanskih izvođača zlatne glazbene ere 70-ih, 80-ih i 90-ih godina.

Publika tijekom koncerta ima priliku uživati u hitovima izvođača kao što su Queen, Phil Collins, Elton John, Beatles, David Bowie, Simple Minds, Duran Duran, Depeche Mode i drugim najvećim imenima britanske scene, a poneka pjesma s „B-strane“ uvijek oduševi i najveće obožavatelje.

Priliku za čuti ih uskoro publika ima čak u četiri grada jer LevelOne kreće na turneju koja obuhvaća koncertni spektakl u zagrebačkoj Tvornici kulture 9. studenog, 10. studenog u festivalskoj dvorani Lent u Mariboru, 11. studenog u Rock caffeu, kultnom kafiću u Puli i 18. studenog u Splitu u Back baru u Planu B. Dobra mjuza i još bolja zabava je zagarantirana.

Pet vrhunskih glavnih vokala svojim interpretacijama doprinose iskustvu doživljaja repertoara koji je pripreman s ogromnim žarom i entuzijazmom te s iznimnom posvećenosti detaljima, a ton i light majstori su tu da sve te detalje istaknu i podignu cjelokupan dojam na jednu još višu razinu.

Antea Žure inače pjeva back vokale svim poznatim glazbenicima, među kojima i Petru Graši, Anti Geli, Uršuli Najev, Petru Dragojeviću, Domenici, Huljićima, pjeva backove i na raznim festivalima i manifestacijama, od Splitskog festivala, Trag u beskraju, itd.,

Ivan Lozić Lozz ima autorske pjesme i svirao je s Domenicom dugo, Duje Ivić godinama je bio Thompsonov klavijaturist, Dado Rakić koji je dio legendarnog splitskog benda Čuvari svirala te gitarist na mnogim Splitskim festivalima, gitarist je i Tedija Spalata, udaraljkaš Jasenko Troković koji svira s Doris Dragović, Dalmatinom, i nema s kim nije svirao, i ostali članovi benda spojeni su u LevelOne upravo radi ljubavi prema repertoaru iz vremena 70-ih, 80-ih i 90-ih godina.

"Zanimljivo je da smo za relativno 'mladi band', koji je praktički prvi službeni nastup imao u siječnju 2022., nekako brzo stvorili popriličan interes publike, a i činjenica da smo na jednom koncertu u Splitu imali i fanove koji su potegli čak iz Zagreba da nas čuju ponovo, daje nam potvrdu da se sav taj uloženi trud isplati", kažu uiz benda.

Bend je u posljednje dvije godine održao veliki broj koncerata te je svojom kvalitetom oduševio brojnu publiku, a posebnost benda su prepoznale i mnoge općine, turističke zajednice te razni organizatori iz event industrije. LevelOne naprosto donosi jedno posebno glazbeno-scensko iskustvo s kojeg nitko ne odlazi ravnodušan. Zato ne propustite nadolazeće koncerte!

Bend čine Antea Žure (vokal), Ivan Lozić (vokal), Sonja Rogošić (vokal), Dado Rakić (gitara, vokal), Duje Ivić (klavijature, vokal), Jasenko Troković (udaraljke, synth, vokal), Danijel Ban (bubanj) i Ivan Bušić (bas gitara).