Jolina djeca prvi put u njegovom spotu: ''Oduševilo me kako se Ivan snašao!''

Pjesma ''Od malih nogu” donosi prepoznatljivu Jolinu energiju.

Glazbeni miljenik publike, Jole, ima premijeru nove pjesme ''Od malih nogu'', koju potpisuje autorski dvojac Tonči i Vjekoslava Huljić, dok je za aranžman zaslužan Leo Škaro.

Spot, u režiji Sandre Mihaljević, donosi posebnu emotivnu priču jer se u njemu prvi put pojavljuju Jolin sin Ivan i kćer Iva.

Ivan u spotu utjelovljuje malog Joleta, a publiku će osvojiti svojom prirodnošću i šarmom, dok se Iva pojavljuje u klupskim scenama.

“Od malih nogu” donosi prepoznatljivu Jolinu energiju, a Jole je povodom premijere izjavio:

“Za mene je ova pjesma puno više od još jednog singla. Kad sam prvi put čuo ‘Od malih nogu'', znao sam da je to pjesma koja nosi iskrenu emociju i koju želim podijeliti s publikom.

Pojavljivanje moje djece u spotu za mene je posebno iskustvo – Ivan me oduševio kako se snašao u ulozi malog Joleta, a Iva je unijela toplinu i osmijeh. Ovo je projekt koji će zauvijek ostati u srcu naše obitelji.”