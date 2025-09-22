Pretraži
Obiteljska premijera!

Jolina djeca prvi put u njegovom spotu: ''Oduševilo me kako se Ivan snašao!''

Piše showbuzz.hr, Danas @ 12:01 Clubzone komentari
Jolin sin Ivan Jolin sin Ivan Foto: Ivan Brezec

Pjesma ''Od malih nogu” donosi prepoznatljivu Jolinu energiju.

Jole predstavlja novu pjesmu ''Od malih nogu'' – u spotu debitiraju njegov sin Ivan i kćer Iva
Emilie Kiser se vratila na društvene mreže nakon obiteljske tragedije
emotivni povratak
Influencerica objavila prvi video nakon smrti trogodišnjeg sina: ''Neću uljepšavati stvari...''
Erika Kirk nosi krvavi lančić Charelija Kirka koji je imao na sebi kada je ubijen
nosi ga oko vrata
Udovica Charlieja Kirka čuva krvavi simbol kobnog trenutka koji joj je promijenio život
Sandi Cenov otkrio da je na rođendanu Maje Šuput bio i Šime Elez
kakva fešta je to bila!
Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!
Pjevač kod kojeg su u autu pronašli raskomadano tijelo je autor viralne balade
milijuni je obožavaju
Jeste li je čuli? Autor viralne balade s TikToka u središtu je jezive priče
Preminuo je član Najboljih hrvatskih tamburaša Mirko Gašparović Mirka
veliki šok i tuga
Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...''
U avionskoj nesreći poginuo tekstopisac Brett James
pokraj škole
Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe
Žanamari u mini plavom badiću pokazala bujnu pozadinu
"Savršenstvo!"
Kad se Žanamari okrenula u nikad minijaturnijem badiću, bio je jasan glavni fokus pratitelja!
Detalji posljednjeg ispraćaja Mirka Gašparovića
velika tuga
Kolege preminulog tamburaša najavile poseban oproštaj: "Ovom prilikom pozivamo..."
Tko je umjetnica Milo Moire koja je 2017. gola šetala Rijekom?
osebujna crnka
Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?
Putin sprema napad na europsku državu prije Božića: Ruski vojni prebjeg otkrio detalje paklenog plana
Upozorenje
Putin priprema napad na europsku državu prije Božića: Ruski vojni prebjeg otkrio detalje paklenog plana Kremlja
Počela sezona omiljene jesenske delicije: Idu i do 25 eura po kilogramu, evo kako u Međimurju do njih besplatno
Papreno
Počela sezona omiljene jesenske delicije: Cijena ide i do 25 eura po kilogramu
Policija i vojska na terenu, očekuje se najveća eutanazija svinja u zemlji
Svinjska kuga hara
Policija preplavila istok zemlje: Zaustavljaju se i pregledavaju sva veća vozila, otvaraju prtljažnici...
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Stigla je u hrvatske bolnice!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Urnebesno
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Svaka čast
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Što napraviti?!
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Musk zadao brutalan ultimatum zaposlenicima xAI-ja: "Recite mi što ste dosad učinili ili..."
Slijede novi otkazi?
Musk zadao brutalan ultimatum zaposlenicima xAI-ja: "Recite mi što ste dosad učinili ili..."
UEFA blizu izbacivanja Maccabija iz Tel-Aviva, Dinamu potencijalno tri boda
Uskoro odluka
Ništa od gostovanja u Srbiji, Dinamu se pišu tri europska boda bez odigrane minute?
Mijenja se pravilo koje bi moglo zauvijek promijeniti 11-erce: "Poludjet ćete kad čujete..."
već na SP-u?
Mijenja se pravilo koje bi moglo zauvijek promijeniti 11-erce: "Poludjet ćete kad čujete..."
Modrić Hrvatu na San Siru bacio dres: Onda se usljedila drama: "Bio sam sam..."
talijanska prevara
Modrić Hrvatu na San Siru bacio dres: Onda je usljedila drama: "Bio sam sam..."
MasterChef: Mario usred snimanja napustio set i napravio ovo!
VRTLOG EMOCIJA!
Mario usred snimanja MasterChefa napustio set i napravio ovo!
U dobru i zlu: Žele mu pomoći, ali ne znaju koliko je problem zapravo velik
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Žele mu pomoći, ali ne znaju koliko je problem zapravo velik
MasterChef: Napetije od nekog akcijskog trilera! Mario poručio: "Ovo je i mene zabolilo!"
USPJEH!
Napetije od nekog akcijskog trilera! Mario poručio: "Ovo je i mene zabolilo!"
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Jednostavno
Recept za svaki dan: Zapečena riža s piletinom kojoj je teško naći manu
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Nježna i puna okusa
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Škafetin
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Napeti odnosi
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Sud odlučio: Poslodavci smiju odbiti kandidate koji navijaju za suparnički nogometni klub
Diskriminacija
Sud odlučio: Poslodavci smiju odbiti kandidate koji navijaju za suparnički nogometni klub
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini haljini i hulahopkama
ODLIČNO IZDANJE
Hulahopke ljepotice iz centra Zagreba savršen su par crnoj mini haljini
Duge haljine za jesen 2025.
Top su
Uz tenisice, balerinke, čizme i gležnjače: 13 dugih haljina koje ćete nositi cijelu jesen
Street sytle u muškim trapericama iz Bershke
Tip-Top
Pogledajte kako su se prijateljice skockale za kavu, sve je top, ali muške traperice su pobijedile
