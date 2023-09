Sjajni jazz koncerti oduševili su publiku na jednom od najljepših hrvatskih otoka, bilo je to glazbeno iskustvo koje se ne propušta!

Joe Lovano i David Sancez podijelili su svoja iskustva o integraciji vlastitog kulturnog nasljeđa u jazz/američku crnačku glazbu.

Na prvom masterclassu drugog dana Ponta Lopud Jazz festivala majstor u rezidenciji Joe Lovano i David Sánchez izveli su pred sudionicima slobodnu improvizaciju, nakon koje je masterclass nastavljen razgovorom o pojedinačnim pogledima na tenor saksofon.

Uslijedio je jam session sa sudionicima, temeljen na afro-latinskim ritmovima i umijeću „otvaranja“ glazbe improvizaciji te pravilnoj pratnji u obliku glazbene podrške, koji su vodili nagrađivani glazbenici Luis Perdomo i Ricky Rodriguez. Sudionici: Haddis Alemayehu, masinko - etiopska lutnja (Etiopija), Mirsad Dalipi, bubnjevi (Kosovo), Aldo Foško, klavir i saksofon (Hrvatska), Maja Grgić, vokal (Hrvatska), Milena Jančurić, flauta (Srbija), Lana Janjanin, klavir i vokal (Hrvatska), Jošt Lampret, bas (Slovenija), Stevan Milijanović, klavir (Srbija), Borna Pehar, klavir (Hrvatska), Žiga Smrdel, bubnjevi (Slovenija), Ajda Stina Turek, vokal (Slovenija), Lidija Strika, bas (Hrvatska), i Angelica Zacchigna, vokal (Italija i Hrvatska) ovu su sjajnu priliku iskoristili ne samo za stjecanje znanja, već i za uživanje u izvedbama istinskih velikana jazza, u kojima su i sami sudjelovali.



Lijepa tradicija simboličnog sađenja palme u parku Đorđić Mayneri, započeta još prije tri godine na Ponta Lopud Film festivalu, nastavila se i na jazz inačici ovog po mnogočemu posebnog festivala. Ovog puta odaje se priznanje simbolu Mediterana, maslini. Maslinu je u društvu svih sudionika, mentora i predavača posadio majstor u rezidenciji Joe Lovano, želeći na takav način zahvaliti lokalnom stanovništvu, koje je svojom srdačnošću i toplim gostoprimstvom učinilo i filmski i jazz Ponta Lopud posebnima. Ujedno, maslina ostaje i trajni podsjetnik na inspirativne festivalske dane.



Pred do zadnjeg mjesta popunjenim gledalištem u vrtu hotela Grand nastupio je sastav Obradović & Tixier Duo koji zajedno vode francuski pijanist David Tixier i hrvatska bubnjarica Lada Obradović. Duo proizvodi suvremen i elegantan zvuk u kojem spaja akustične i elektroničke instrumente, a njihov je nastup vrlo dojmljiva izvedba u kojoj se profinjene Davidove harmonije i lirska drama isprepliću s Ladinom poliritmijom.



Kao i prvu večer, nakon koncerta uslijedio je jam session, a sudeći po atmosferi i neskrivenom oduševljenju publike, bilo je to glazbeno iskustvo koje se ne propušta.



Večeras, zadnju večer Ponta Lopud Jazz festivala očekuje nas prava glazbena poslastica, koncert četverostrukog dobitnika Grammyja Antonija Sáncheza i njegovog benda Bad Hombre. Jedan od najutjecajnijih i najsvestranijih jazz umjetnika na svijetu uz Thanu Alexu, BIGYUKIJA i Lex Sadlera, uživo će izvesti album “SHIFT (Bad Hombre Vol 2)”. Uslijedit će jam session i završni party.



Na linku ulaznice.hr/r/Ponta-Lopud-Jazz-festival možete preuzeti svoj besplatne ulaznice. Za vrijeme festivala, dodatno je organiziran dolazak na Lopud brodom Argosy. Vožnja brodom traje do najviše 60 minuta. Brod Argosy kreće i večeras iz Gruža u Dubrovniku (preko puta tržnice) u 19:00 sati, a povratak s Lopuda (ispred hotela Lafodia) je u 00:30.