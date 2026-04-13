Ivana Banfić ima novu pjesmu s kojom nas vraća na plesni podij!

Nakon što je singlom ''Ima dima'' najavila svoj povratak, Ivana Banfić poznata i kao I Bee, predstavlja novu pjesmu ''Svemir pleše''. Riječ je o energičnom dance-pop singlu koji nastavlja njezin duh plesnih devedesetih sa suvremenim produkcijskim pristupom.

''Ova pjesma nas podsjeća da bez obzira na razočaranja, padove i trenutke kad stvarno izgubimo vjeru… ljubav nekako uvijek ostane. I dalje je najglasnija sila koju imamo. Ne moramo biti savršeni i ne moramo imati sve odgovore, ali dovoljno je da ne odustanemo od ljubavi'', rekla je Ivana Banfić.

''Svemir pleše'' donosi zarazan ritam, vedru atmosferu i prepoznatljiv optimizam koji je oduvijek bio zaštitni znak Ivane Banfić. Pjesma nosi snažnu poruku ljubavi, slobode i oslobađanja od negativnih utjecaja, a stihovi simbolično vode prema raju.

Pjesma je snimljena u zagrebačkom D3 studiju, a glazbu i produkciju potpisuje Davor Devčić, upravo autor legendarne ''Šumice'', dok je tekst napisao Luka Bulić. Vizualni identitet spota potpisuje Saša Kasapić.

Ivana Banfić početkom devedesetih započela je karijeru i vrlo brzo postala jedna od vodećih hrvatskih pop-dance pjevačica. Njezini rani hitovi, poput ''Šumice'' i ''Imam te'', s vremenom su postali evergreeni domaće glazbene scene. Tijekom bogate karijere ostvarila je i zapaženu suradnju s Dinom Merlinom na pjesmi ''Godinama''.

Pjesma ''Svemir pleše'' dostupna je na svim streaming servisima.