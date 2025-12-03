Pogledajte novi spot Baruna kojeg je režirao istaknuti redatelj!

Baruni s ponosom predstavljaju svoj novi video spot za pjesmu ''Dolazi Nova'', i to u režiji istaknutog redatelja Mile Ostovića. Poznat po stvaranju emotivno snažnih i vizualno upečatljivih glazbenih priča, Milo Ostović ovom je produkcijom spojio toplinu blagdanskog ozračja i intimnost pjesme, dajući joj novu, filmsku dimenziju.

''Dolazi Nova'' je nova balada autora Miroslava Rusa, u kojoj se isprepliću ljubav, nada i poruka o novim počecima. Baruni, vjerni svojoj emotivnoj interpretaciji i prepoznatljivom zvuku, kroz ovu pjesmu pozivaju slušatelje da se osvrnu na godinu iza sebe i s optimizmom zakorače u novu.

Rus ističe: ''Trudio sam se napisati pjesmu koja će imati toplinu i iskrenost, ali bez patetike. Baruni su to savršeno prenijeli.''

Dečki iz banda dodaju: ''Nadamo se da će ‘Dolazi Nova’ mnogima donijeti trenutak mira i optimizma, baš kao što je i nama donijela dok smo je stvarali.''

Baruni - 3 Foto: PR

Baruni - 2 Foto: PR

Ovaj novi singl tako postaje glazbena čestitka i poziv na zajedništvo — baš ono što nam svima najviše treba kako se približavaju blagdani, , a u novoj pjesmi Baruna ''Dolazi Nova'', od danas uživajte na svim relevantnim streaming servisima.