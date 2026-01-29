Tko vodi ovogodišnji Eurosong? O njezinoj vjenčanici se pisalo zbog tisuće kristala

Voditeljica i nasljednica kristalnog carstva Victoria Swarovski i komičar Michael Ostrowski odabrani su kao voditelji Eurosonga 2026. u Beču.

Austrijska javna televizija ORF službeno je potvrdila da će Victoria Swarovski i Michael Ostrowski biti voditelji Eurosonga 2026., koji će se u svibnju održati u Beču.

Riječ je o dvoje iskusnih i svestranih televizijskih lica koji iza sebe imaju bogate karijere u glumi, glazbi i vođenju velikih događaja.

Victoria Swarovski i Michael Ostrowski Foto: Afp

Swarovski dolazi iz Innsbrucka, a javnosti je poznata kao televizijska voditeljica, poduzetnica, model, dizajnerica i pjevačica. Iako potječe iz slavne obitelji Swarovski, vrlo rano je odlučila izgraditi vlastitu karijeru neovisno o obiteljskom biznisu.

Victoria Swarovski - 3 Foto: Profimedia

Već s 16 godina potpisala je prvi diskografski ugovor sa Sony Musicom, a s 18 se preselila u Los Angeles gdje je surađivala s vrhunskim glazbenim imenima, uključujući i dobitnicu Grammyja Diane Warren.

Victoria Swarovski - 1 Foto: Profimedia

Široj publici posebno je poznata po pobjedi u popularnoj emisiji "Let’s Dance" 2016. godine, nakon čega je postala najmlađa sutkinja u povijesti showa "Das Supertalent". Od 2018. stalna je članica voditeljskog tima "Let’s Dancea", jednog od najuspješnijih TV formata na njemačkom govornom području. Uz to, vodila je brojne velike televizijske događaje, uključujući "100 Years Disney Show" i prestižnu dodjelu nagrada Bambi.

Victoria Swarovski - 2 Foto: Profimedia

Osim televizije, Swarovski se okušala i u poduzetništvu – 2020. pokrenula je vlastiti beauty brend ORIMEI, a kao model krasila je naslovnice magazina poput ELLE-a, Glamoura, Forbesa i L’Officiela. Početkom 2026. ostvarila je i životni san sudjelovanjem na reliju Dakar.

Michael Ostrowski - 1 Foto: Profimedia

Michael Ostrowski, rođen u Leobenu, jedan je od najtraženijih austrijskih glumaca i voditelja. Publika ga najčešće prepoznaje po komičnim ulogama, no njegova karijera obuhvaća i pisanje scenarija te režiju. Proboj je ostvario filmom "Nacktschnecken" 2004. godine, a kasnije se istaknuo u brojnim filmovima i TV serijama, uključujući "Eberhoferkrimi" i "Vier Frauen und ein Todesfall".

Michael Ostrowski - 2 Foto: Profimedia

Posebno se ističe film "Der Onkel" iz 2022., u kojem je Ostrowski bio glavni glumac, scenarist i redatelj. Kao voditelj, predvodio je brojne važne kulturne i glazbene manifestacije, poput dodjele nagrada Amadeus i Nestroy Theater Prize, a za svoj rad nagrađen je i prestižnom televizijskom nagradom Romy.

Michael Ostrowski - 3 Foto: Profimedia

"Victoria Swarovski i Michael Ostrowski dvije su motivirane, uzbudljive i izvanredne osobnosti koje će nas voditi kroz spektakularne večeri Eurosonga. Naš je cilj oduševiti međunarodnu publiku iz cijelog svijeta senzacionalnim televizijskim iskustvom", poručila je direktorica programa ORF-a Stefanie Groiss-Horowitz. "Razvili smo koncept, a zatim smo tražili prave voditelje – i pronašli smo ih! Victoria Swarovski i Michael Ostrowski uzbudljiv su i jedinstven par. Oboje s velikom strašću prema Natjecanju i dvoje izvrsnih ambasadora ove manifestacije, koji će se svojom izvedbom dugo pamtiti."

Eurosong 2026. u Beču, koji će se održati od 12. do 16. svibnja, već sada se najavljuje kao jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja godine, a izbor voditelja dodatno je podigao očekivanja fanova diljem Europe.

