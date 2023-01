Popularni splitski chef preminuo u 45. godini, tužnu vijest potvrdili neutješni prijatelji: "Bio je dobar kuhar, još bolji otac"

Chef Veljko Lipšanović preminuo je iznenada u 45. godini.

Poznati splitski chef Veljko Lipšanović preminuo je u dobi od 44 godine, a tužnu su vijest za Slobodnu Dalmaciju potvrdili njegovi kolege i prijatelji.

Veljko je iznenada preminuo, a njegovi su kolege ostali u šoku kada su čuli što se dogodilo. Proslavio se svojim originalnim kulinarskim rukopisom kojem nije odolio ni legendarni holivudski glumac Pierce Brosnan, kojem je kuhao na Visu dok je snimao film "Mamma Mia".

"Bio je dobar kuhar, još bolji otac. Splitska kulinarska scena puno je izgubila", rekli su njegovi prijatelji za Dalmatinski portal.

Iza njega je i boksačka karijera te titula prvaka Hrvatske, no ljubav prema kuhanju ipak je prevladala i odlučio se samo tome posvetiti.

"S boksom sam počeo u klubu Split kao 15-godišnjak, a prije sam probao mnoge borilačke sportove, no nijedan me nije tako privukao. No životne prilike, a to je prije svega bilo da je trebalo zaraditi za obitelj, uvjetovale su da napustim aktivno bavljenje boksom jer u ona vremena u tome nije bilo novca, nego samo ljubav prema sportu. Odlučio sam profesionalno se posvetiti kuharstvu, što sam, uostalom, i završio u srednjoj školi, a i privlačilo me od malih nogu", izjavio je jednom prilikom za 24 sata Veljko, iza kojeg su ostali neutješni sin, kći i partnerica.

