Sjećanje koje ne blijedi: Tužna obljetnica smrti Toše Proeskog obilježit će se i ove godine

Prije 18 godina napustio nas je Toše Proeski, a njegovi obožavatelji tradicionalno će obilježiti njegovu tužnu godišnjicu smrti.

Godine prolaze, ali emocije ne blijede. Toše Proeski ostaje zauvijek glas naše ljubavi i dobrote, dio svake pjesme, humane geste i svakog trenutka kad biramo biti bolji ljudi.

Iako je prošlo više od desetljeća od kako nas je Toše napustio, njegov glas, osmijeh i poruke ljubavi još uvijek odjekuju među njegovim brojnim obožavateljima diljem regije jer on nije bio samo pjevač – bio je simbol dobrote, zajedništva i iskrene emocije.

Zato i danas, osamnaest godina nakon njegovog preranog odlaska, njegovi vjerni prijatelji, fanovi i poštovatelji ne zaboravljaju, već se svake godine okupljaju kako bi mu odali počast. Upravo u tom duhu, u nedjelju, 12. listopada 2025. godine, održat će se spomen-parastos za Tošu Proeskog. Okupljanje započinje svetom misom u 10 sati u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Nova cesta 178 u Zagrebu.

Bit će to trenutak tišine, molitve i sjećanja na čovjeka čiji je glas spajao narode, generacije i srca. A u utorak, 14. listopada 2025. u 17 sati, iz Nove Gradiške, točnije ispred Elektrotehničke škole, startat će memorijalni maraton makedonskih atletičara, u čast prerano preminulog glazbenika.

Svi oni koji žele prisustvovati svetoj misi ili podržati maraton, pozvani su da se pridruže i zajedno obilježe sjećanje na našeg neponovljivog Tošu.

