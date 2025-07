Sve je počelo na klupici! Ovo je trenutak kada je nastao Thompsonov najveći hit

Hrvatske Ruže na društvenim mrežama pokazale su trenutak kada je nastala pjesma ''Ako ne znaš što je bilo''.

Hrvatske Ruže, poznata po emotivnim izvedbama i domoljubnom repertoaru, otkrila je kako je nastala pjesma ''Ako ne znaš što je bilo'', koju izvode s Markom Perkovićem Thompsonom.

Na svom profilu na društvenim mrežama podijelili su fotografiju snimljenu na Savici, na kojoj Thompson sjedi na klupici i sluša demo snimku pjesme.

"Ovako je sve počelo. Neno i Marko slušaju u Zagrebu na Savici demo snimku Ako ne znaš šta je bilo i dogovaraju duet Thompson i Hrvatske Ruže. Sretno večeras brate, samo uzmi mikrofon i pjevaj, to radiš najbolje na svijetu. Neno i Hrvatske Ruže", napisali su prije koncerta na Hipodromu uz fotku Thompsona.

Za stihove je zadužen Nenad Ninčević koji je nakon 10 godina pauze ponovno udružio snage s Thompsonom. I on je nedavno za Dnevnik Nove TV otkrio kako su izgledali prvi koraci stvaranja ovog hita.

"Shvatio sam da nema šanse da napravim u istoj večeri i stihove i melodiju. Znam da je Marko budan kraj Ante i poslat ću mu tekst, možda mu se dopadne. Interesantno, Marko zove ujutro i kaže 'Ja sam snimio neki demo, malo sam se igrao s tom pjesmom... Kući, kućni studio na mobitelu'. Pa sam ga pitao gdje si otpjevao pjesmu, a on kaže 'u ormaru, da ne probudim djecu'. Znači, ta pjesma je u demo verziju otpjevana u ormaru. I onda ja to slušam, a meni suze teku i on me gleda", ispričao je Ninčević.

