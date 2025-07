Tvorac najvećeg Thompsonovog hita za Dnevnik Nove TV objasnio zašto nije na koncertu u Zagrebu

Iako je sitno ostalo do koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, poznati skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević, koji je napisao i "Ako ne znaš što je bilo", koncert će pratiti iz Splita.

Iako sam neće nastupati na Hipodromu, u razgovoru za Dnevnik Nove TV je otkrio svoja očekivanja o koncertu, ali i zašto ga nema u Zagrebu.

"Prvo da kažem, pomozi nam dragi Bože da bude ono. Ono što je meni najvažnije je, osim atmosfere, da se svi vrate kuži živi, zdravi i nasmijani", izjavio je Ninčević.

Prije nego je odgovorio zašto ga nema, Ninčević je objasnio kako će biti dobro slušanje.

"Marko već sada ima in-ear u ušima", poručio je Ninčević, pohvalivši Thompsonovu tehniku pjevanja i točnost.

Odbacio je kako nije financije nisu bile razlog nedolaska.

"Istina je jedna blaga verzija istine, a to je da ja nisam inzistirao na tome da se uopće pojavimo na Hipodromu", ispričao je Hipodrom, dodavši kako ga je povrijedio jedan član Thompsonovog tima izjavom da je samo jedan od 200 suradnika.

Dodao je i kako njih dvojica surađuju 30 godina, te da još ne zna hoće li nastupati u Sinju jer i njegov bend Hrvatske ruže imaju gust raspored nastupa, ali i da su se čuli ujutro uoči koncerta.

Za kraj, osvrnuo se i na uspjeh "Ako ne znaš šta je bilo", kazao je kako su isključivo Thompson i njegov rad i trud zaslužni za uspjeh pjesme.

Da nije bilo Nove TV i Survivora kojeg sam gledao tu večer kad sam pisao "Ako ne znaš šta je bilo", da je bilo nešto dosadnije, ja bih vjerojatno zaspao i vjerojatno nikad ne bih napisao "Ako ne znaš šta je bilo". Naravno da je to počelo sve tako da je to bio period kada smo se nakon dugo godina počeli ponovno družiti i imali te uspone i padove. Međutim, koliko god sam u tom intervalu, kad smo se družili i hodali po Savici i pričali o životu i nevoljama, vjerujte mi, koliko god sam ja pomogao njemu, toliko je on pomogao i meni, rekao je Ninčević, dodavši kako je imao tešku situaciju.

