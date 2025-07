Uznemirujuća snimka proširila se srpskim medijima: Folk-zvijezda brutalno pretučena?

Srpski mediji objavili su video pjevačice koja je navodno brutalno pretučena.

Srpska folk-zvijezda Ana Nikolić navodno je brutalno pretučena, a pojavila se i uznemirujuća snimka koja je šokirala cijelu regiju, piše Pink.rs.

Naime, srpski mediji objavili su snimku na kojoj pjevačica pokazuje ogrebotine po licu, posjekotine te ozljede na usnama i glavi.

Ana Nikolić - 2 Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Video pogledajte OVDJE.

Iako još nisu poznati svi detalji ovog incidenta, poznato je da je sve prijavljeno policiji, koja slučaj trenutačno istražuje.

Srpska pjevačica na glazbenoj sceni prisutna je više od 20 godina, a poznata je po hitovima ''Romale, romali'', ''Milion dolara'', ''Pilule'', ''Đavo''.

Inače, pjevačica se nakon teških životnih situacija okrenula raznim ovisnostima, što je i sama potvrdila nekoliko puta za regionalne medije. Zbog problema s alkoholom Ana je neko vrijeme pauzirala s nastupima i izbacivanjem novih pjesama te se u potpunosti povukla iz javnosti.

Ana Nikolić Foto: Jelena Misic/ATAImages/PIXSELL

Ana Nikolić Foto: Jelena Misic/ATAImages/PIXSELL

Imala je i problema s kilogramima, koji su utjecali na njezino psihičko zdravlje, a snagu je pronašla u kćerkici Tari.

"Ponekad sam željela uništiti Anu Nikolić na nesvjesnom nivou, sa 105 kilograma sjedila sam u fotelji, ali nisam uspjela. Ne znam kako je drugima to palo na pamet, da me mogu uništiti, kad ja samu sebe nisam uspjela. Navikla sam da budem zgodna i lijepa, u nekom trenutku to je bio problem. Iz porodilišta sam izašla jako ponosna i to me u tom trenutku nije zanimalo, ali kasnije jest", rekla je prije za srpske medije.

Ana Nikolić Foto: M.M./Pixsell

"Jela sam sve jer mi nikada nije bilo muka, ali kasnije sam morala presjeći. Imala sam i zdravstvene probleme, pa sam uključila i lijekove. Malo lijekovi, malo inat... Tara mi je bila pokretač za sve, ja sjedim na traci, ona sjedi, jede čips i kaže: 'Mama, možeš ti to.' Ona je moj životni uspjeh i nešto najposebnije", izjavila je Ana za "Premijeru – vikend-specijal" svojedobno.

Puno se pisalo i o njezinu burnom braku s reperom Stefanom Đurićem Rastom, za kojeg se udala 2016. godine i dobila kćer Taru. Samo godinu dana kasnije par se razveo.

Ana Nikolić Foto: Jelena Misic/ATAImages/PIXSELL

