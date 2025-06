Srpska folkerica koja je dugo izbjegavala javnost iznenadila je sve pojavom u ovoj mrežastoj haljini

Ana Nikolić nastupila je u Nišu u mrežastoj crvenoj haljini.

Srpska pjevačica Ana Nikolić posljednjih se godina suočila s nizom teških situacija, a sada se vratila nastupima i izdanjem iznenadila fanove.

Naime, nastupila je na festivalu u Nišu, a fotografi su zabilježili te trenutke. Za posebno događanje ova 45-godišnja folk-diva odlučila se za mrežastu crvenu haljinicu, preko koje je nosila kožni remen, a na glavi je u jednom trenutku imala i velike crne sunčane naočale.

Ana Nikolić Foto: Jelena Misic/ATAImages/PIXSELL

Inače, pjevačica se nakon teških životnih situacija okrenula raznim ovisnostima, što je i sama potvrdila nekoliko puta za regionalne medije. Zbog problema s alkoholom Ana je neko vrijeme pauzirala s nastupima i izbacivanjem novih pjesama te se u potpunosti povukla iz javnosti.

Imala je i problema s kilogramima koji su utjecali na njezino psihičko zdravlje, a snagu je pronašla u kćerkici Tari.

"Ponekad sam željela uništiti Anu Nikolić na nesvjesnom nivou, sa 105 kilograma sjedila sam u fotelji, ali nisam uspjela. Ne znam kako je drugima to palo na pamet, da me mogu uništiti, kad ja samu sebe nisam uspjela. Navikla sam da budem zgodna i lijepa, u nekom trenutku to je bio problem. Iz porodilišta sam izašla jako ponosna i to me u tom trenutku nije zanimalo, ali kasnije jest", rekla je prije za srpske medije.

"Jela sam sve jer mi nikada nije bilo muka, ali kasnije sam morala presjeći. Imala sam i zdravstvene probleme, pa sam uključila i lijekove. Malo lijekovi, malo inat... Tara mi je bila pokretač za sve, ja sjedim na traci, ona sjedi, jede čips i kaže: 'Mama, možeš ti to.' Ona je moj životni uspjeh i nešto najposebnije", izjavila je Ana za "Premijeru – vikend-specijal" svojedobno.

Puno se pisalo i o njezinu burnom braku s reperom Stefanom Đurićem Rastom, za kojeg se udala 2016. godine i dobila kćer Taru. Samo godinu dana kasnije par se razveo.

Inače, ona je vlasnica najskuplje pjesme na estradi. Više pročitajte OVDJE.

