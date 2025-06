Najava nastupa naše 15-godišnje tiktokerice u Bjelovaru potaknula žestoku raspravu!

Ellen Vanjorek ove godine nastupit će na bjelovarskoj Terezijani, a ta vijest nije se baš svima svidjela.

Zvijezda s društvenih mreža, Ellen Vanjorek, 19. lipnja nastupit će na bjelovarskoj Terezijani.

Ellen, koja ima samo 15 godina, nastupit će uživo na Korzu, a organizatori su najavili kako će tamo izvesti svoju pjesmu ''Elita'', koja na YouTubeu ima više od pet milijuna pregleda.

Vijest o njezinu nastupu nije dobro sjela svima.

''Vi niste normalni'', ''Blam'', ''Sve čekam da netko napiše neki komentar i mislim si jesam ja jedina koja se pita što je pošlo po krivu ove godine ili?'' komentari su ispod objave na društvenim mrežama.

Ellen i Matea Vanjorek

Ellen Vanjorek

Čak je i na TikToku osvanuo video u kojem se jedna korisnica pitala ''tko je od odraslih ljudi donio odluku o Elleninom nastupu''. Ispod tog videa brojni su stali u obranu mlade zvijezde.

''Slušam i ne vjerujem šta čujem. Zašto je problem kad netko mlad želi napredovati i raditi na sebi? Što je loše u tome da si netko gradi put i budućnost? Ellen nikome ništa nije uzela, svoj put si sama stvara, a to što nekom to smeta — više govori o vama nego o njoj. Ne razumijem svrhu ovakvih videa i komentara koji samo šire negativu. Ako vas tuđi uspjeh vrijeđa, možda biste trebali pogledati u svoj život i zapitati se zašto. Ljubomora i zavist nisu kritike, to su znakovi nezadovoljstva vlastitim životom. Svi mi imamo pravo raditi ono što volimo. Ako vam se nešto ne sviđa, ignorirajte, a ne blatite. Vi što vrijeđate – možda biste mogli iskoristiti tu energiju da radite na sebi, umjesto da omalovažavate druge'', samo je jedan komentar.

A tko je Ellen? Naime, ona je dio hrvatske viralne obitelji Vanjorek. Sve što na društvenim mrežama objave mama Matea, tata Mario, kći Ellen te sinovi Raul i Nicolas u rekordnom roku postane hit.

Obitelj Vanjorek

Obitelj Vanjorek - 1 Foto: In Magazin

Obitelj Vanjorek - 2 Foto: In Magazin

Obitelj Vanjorek već su prozvali hrvatskim Kardashianima.

''Ako gledamo tko su Kardashiani, imponira nam, a ako gledamo kako svi gledaju pozadinu nečega, uvijek ćemo naći hate. Gledajmo da su oni Kardashiani, i dobiti taj naziv, hvala vam'', rekla je mama Matea svojedobno za IN magazin.

Matea Vanjorek

"Pa dobro, kad nas već tako zovu, bila bih Kylie Jenner. Sviđa mi se to što radi s cijelom šminkom, kako se oblači, gdje god dođe sto kamera je oko nje, tako da..." dodala je Ellen ranije.

Ellen Vanjorek

