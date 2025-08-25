Kao Afrodita! Prpošni kadrovi ove ljepotice ispod slapa fanove su ostavili bez teksta

Tina Kunakey na društvenim mrežama pohvalila se fotkama s odmora.

Francuska manekenka i glumica Tina Kunakey, bivša supruga slavnog glumca Vincenta Cassela, trenutačno uživa u čarima Venezuele.

Sa svojih 27 godina pokazala je da izgleda bolje nego ikad, a fotografije koje je podijelila s odmora ostavile su obožavatelje bez riječi.

Tina Kunakey

Na jednoj od njih pozira u smeđem bikiniju dok se oslanja na stijenu i prepušta kapljicama vode, na drugoj pak sjedi pod slapom, zatvorenih očiju i raširenih usana, dok joj voda pada niz lice i tijelo. Na trećoj fotografiji okrenula je leđa kameri i zakoračila u vodu podno slapa, a na posljednjoj stoji u vodi i ističe svoju zavidnu figuru u zlatnom bikiniju.

Pratitelji su je ispod objave obasuli komplimentima.

''Wow'', ''Izgledaš kao božica'', ''Tvoja ljepota nije s ovoga svijeta'', ''Prekrasna žena'', ''Kraljica'', ''Boginja'', ''Spektakularni prizori'', ''Uvijek prekrasna Tina'', samo je dio komentara s Instagrama.

Tina Kunakey

Tina Kunakey

Tina je od Cassela, s kojim ima i kćerkicu Amazonie, mlađa čak 31 godinu – on ima 58, a ona 27. Par je izazivao mnogo pažnje upravo zbog te velike razlike u godinama, a njihov brak i razvod redovito su punili naslovnice.

Vincent Cassel i Tina Kunakey

Vincent Cassel i Tina Kunakey

Danas, slobodna i nasmijana, Tina uživa u egzotičnim putovanjima, a fotografije iz Venezuele samo potvrđuju da plijeni pažnju jednako kao i dok je bila uz slavnog glumca.

Tina Kunakey

Paparazzi su je nedavno uhvatili u baš neslavnom trenutku na jahti. Što su snimili, pogledajte OVDJE.

Tina Kunakey

