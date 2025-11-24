Video našeg influencera oduševio je i fatalnu srpsku pjevačicu, evo o čemu je riječ

Obradom pjesme “Na jednu noć” Marco i Ananda oduševili su korisnike društvenih mreža, a kada je video podijelila i sama Tea Tairović – reakcije nisu prestajale stizati.

Marco Cuccurin, jedan od naših najpoznatijih influencera, ponovno je oduševio svoje pratitelje – ovoga puta glazbenim izdanjem.

Na društvenim mrežama objavio je obradu hita ''Na jednu noć'' popularne srpske pjevačice Tee Tairović, a u izvedbi mu se pridružila i pjevačica Ananda Đuranović, koju smo imali prilike gledati na Dori.

Njihova verzija pjesme donosi nešto intimniji, emotivniji ton, a kombinacija njihovih glasova osvojila je publiku, ali i samu Tairović. Srpska glazbenica reagirala je na objavu i s oduševljenjem ju podijelila na vlastitim društvenim mrežama, što je Cuccurin s ponosom popratio riječima:

''Legenda je podijelila video!''

Marco Cuccurin, Ananda Foto: Instagram

Ova simpatična i vokalno snažna suradnja već skuplja brojne komentare na TikToku, a Cuccurin je još jednom pokazao da mu zabavna scena u regiji itekako dobro pristaje.

''Predobro'', ''Morate još ovakvih videa snimati'', ''Super ste'', ''Dvoje predivnih ljudi'', ''Top'', dio je komentara s društvenih mreža.

Marco Cuccurin - 3 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

