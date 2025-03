Naša glumica nikamo ne izlazi bez 18 godina mlađeg partnera: ''Ja sam kao neko dijete o kojem se brine''

Senka Bulić i Damir Josipović zajedno su bili na premijeri predstave, ovo je njihova ljubavna priča.

U Zagrebačkom kazalištu mladih održana je premijera predstave ''Mala povijest nejednakosti''.

Na premijeri su se okupili brojni naši poznati, a među njima je bila i glumica i kazališna redateljica Senka Bulić.

Senka Bulić i Damir Josipović - 2 Foto: PR

Senka je sa sobom povela partnera Damira Josipovića, koji je 18 godina mlađi od nje.

S njim je deset godina, a o njihovoj vezi jednom je govorila za IN magazin.

Senka Bulić - 2 Foto: Bozo Radic / CROPIX

"Ja uvijek mislim da je on stariji od mene, ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer ja stalno nešto radim, non-stop sam u umjetnosti, a on je dosta racionalan iako je muzičar. On je nekako puno organiziraniji od mene, on je baš zreo čovjek, pa zapravo ne osjećam nikakvu razliku u godinama'', izjavila je Bulić.

Senka Bulić i Damir Josipović - 2 Foto: Lucija Ocko / CROPIX

''Treba slušati srce, ne glavu i raciju, nego srce. I ići kada srce otvori neka vrata, sigurna sam, pa taman da budu pogrešna nakon nekog vremena, ali znam da je to dobar put u životu'', zaključila je.

Senka Bulić i Damir Josipović - 3 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

