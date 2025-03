Što je zapravo po zanimanju srpska pjevačica koja uskoro stiže u Arenu Zagreb?

Tea Tairović trenutačno je jedna od najpopularnijih pjevačica regije.

Devin Juraj u posljednjoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' utjelovio je Teu Tairović, a njegov nastup toliko je oduševio gledatelje da je došao čak i do nje.

Kako je ona komentirala nastup, pogledajte OVDJE.

Devin Juraj kao Tea Tairović Foto: Nova TV

Tea Tairović u regiji je pravi hit, 10. svibnja 2025. dolazi i u Arenu Zagreb, a glazbom se bavi već godinama.

Tea Tairović Foto: Antonio Ahel/ATAImages!Pixsell

Prilikom gostovanja u jednoj emisiji kroz smijeh je otkrila da njezina obitelj neprestano postavlja isto pitanje - kada će završiti fakultet i pronaći - pravi posao.

Na pitanje voditeljice je li završila fakultet Tea je iskreno priznala:

''Nisam još'', a potom dodala: ''Ne smijem reći na kojoj sam godini zbog rodbine.''

Tea Tairović - 8 Foto: Instagram

''Što te najčešće pita rodbina? Kad ćeš završiti psihologiju, kad ćeš se udati?'' nastavila je voditeljica.

''Ne pitaju me kad ću se udati, pitaju me kad ću naći pravi posao, državni posao i kada ću završiti fakultet. To me i baka najčešće pita'', otkrila je Tea pa se našalila: ''Državni posao je državni posao!''

''Ima li baka još neke zamjerke na tvoj život?'' upitala je voditeljica.

''Nema, uglavnom je jako ponosna, od nje sam naslijedila to radoholičarstvo. Ona je izuzetno disciplinirana žena'', priznala je Tea Tairović u emisiji ''Balkanskom ulicom''.

A hoćemo li ikad Teu gledati kao uspješnu psihologinju ili je pred njom legendarna karijera, preostaje nam vidjeti.

Tea Tairović - 11 Foto: Instagram

Tko je Tea Tairović, pročitajte OVDJE.

Tea Tairović - 14 Foto: Instagram

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Eni iz MasterChefa odvažila se na drastičnu transformaciju: ''Dva mjeseca sam čekala!''

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Kako izgleda stariji sin Lepe Brene? I on se bavio glazbom, a onda je potpuno nestao iz javnosti

Pogledaji ovo Celebrity Strašna vijest potresla regiju: U 34. godini poginuo pjevač iz Zvezda Granda

Pogledaji ovo Celebrity Evo u čemu Sabina Glasovac traži inspiraciju kad nije u Saboru!

Pogledaji ovo Celebrity Grašo progovorio o vezi Rozge i šogora: ''Tonči baš nema sreće...''

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda stariji sin Lepe Brene? I on se bavio glazbom, a onda je potpuno nestao iz javnosti

Pogledaji ovo Celebrity Potresne scene s pokopa reality zvijezde Rade Vasića, supruga jecala nad njegovom slikom

Pogledaji ovo Celebrity ''Ja sam prvo mislio da na scenu izlazi Zdravko Čolić, ali...''