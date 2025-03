Evo u čemu Sabina Glasovac traži inspiraciju kad nije u Saboru!

Sabina Glasovac bila je gošća u emisiji Zdravlje na kvadrat.

Razgovor sa sabinom Glasovac započeli smo malim povratkom u prošlost i pričom o štiklama za koje kažu da su izmišljene u starom Egiptu, Rimu i Grčkoj.

Zanimalo nas je je li Sabina upoznata s tom činjenicom.

''Ne, imaš još koju?'', pitala je.

Naime, Luj XIV bio nizak i zbog toga je bio jako nesretan, pa je tražio da mu se naprave cipele s potpeticom od četiri centimetra.

Sabina Glasovac Foto: Zdravlje na kvadrat

''Aha, to su one njihove cipelice s kopčom'', dodala je.

Hodalice. A je li znala da su u 17. i 18. stoljeću podjednako i žene i muškarci, nosili potpetice, odnosno štikle.

''Nisam znala, a onda su poslije žene preuzele dominaciju'', zaključila je Sabina.

No priči o štiklama tu nije kraj! Poznati talijanski izumitelj Leonardo da Vinci primio se posla i izradio vrlo udobnu konstrukciju koja podsjeća na suvremenu žensku štiklu. Odjeća tog vremena izgledala je glomazno i da bi žene izgledale što vitkije i elegantnije, bilo je potrebno povećati visinu. Uz to, i ulice su u tim vremenima bile prljave i blatnjave. Hodanje na tim platformama čuvalo je žene, ali i muškarce, od blata! Prroducenti su našeg voditelja dva dana vodili po prodavaonicama da bi došli do onoga što možete vidjeti u videu.

''Da mi je bilo biti muha na zidu tog dućana gdje si kupovao ove štikle. Kakve su bile reakcije?'', pitala je.

''Reakcije su bile takve da su me pitali zašto kupuješ potpetice 40 i neki broj? Rekao sam im da se ženim'', ispričao je naš voditelj.

Dakle, Sabinina zadaća bila je naučiti Dalibora hodati, ali i trčati u potpeticama. Kad su mogli muškarci u nekim stoljećima prije, može i on u 21.!

Zna li Sabina da liječnici kažu da žene imaju problema sa skoliozom, zbog štikli.

''A to znam. Ja sam ta koja ima skoliozu. Sad je li od štikli, ili nije, ne znam, ali imam problema s kralježnicom.”

A općenito kakvo je Sabinino zdravstveno stanje.

''Ja idem na te redovite sistematske preglede. Kažu liječnici da je sve uredu. Hodam oko 7 km na dan, kad god stignem''.

Trenirala je taekwondo, tenis, čak i boks. Obvezno u treningu koristi girje, TRX. Vježba samo težinom svoga tijela tj. voli work-out treninge.

I nakon vježbanja se ogladni, a onda naravno, priča o hrani!

Voli jesti sve, a podrijetlom je iz Slavonije.

''A živim u Zadru dvadeset i nešto godina i onda, zimi sam kontinentalni tip u prehrani, ali ljeti sam više mediteranski. Nema namirnice koju ne volim. Ljeto kad dođe školjke obožavam, to mi je ono...znam da ne treba pretjerivati i ne ograničavam se u hrani koju pojedem'', govori.

Doručak ne preskače. Dnevno mora imati obvezno tri obroka. Kavu je izbacila. Pije čaj, pravi smoothie. Za ručak obvezno meso. Za svoju liniju kaže kako je, vjerojatno, u pitanju genetika.

Koliko je pod stresom zbog Sabora?

''Pa ovisi, kako kad. Ma voljela bih da sam mirnija, da me manje stvari pogađaju i ne uznemiravaju'', priznala je.

Zato kad nema Sabora, sport joj je inspiracija.

''Od umjetničkog klizanja Sandre Dubravčić, preko odbojke, rukometa, nogometa, skijanja, skijaških skokova, i naša Milka, neizostavna. Ali recimo sport za kojim sam bila luda kad sam bila klinka je košarka'', otkrila je.

Cijeli razgovor možete pogledati u našem videu.