Iznenađenje! Saša Matić nakon rasprodanog najavio još jedan koncert u Areni Zagreb

Saša Matić ispunio je želju fanovima, u Areni Zagreb održat će još jedan koncert.

Zbog ogromnog interesa, regionalni miljenik publike Saša Matić svojim je obožavateljima pripremio iznenađenje - uz već rasprodani koncert 5. prosinca, u Areni Zagreb održat će i drugi koncert dan kasnije, 6. prosinca.

Zagrebačka Arena tako će dvije večeri zaredom biti ispunjena emocijama, glazbom i atmosferom kakvu samo Saša zna napraviti. Uz provjerene hitove "Kralj izgubljenih stvari", "Nađi novu ljubav", "Poklonite mi nju za rođendan", "Idemo anđele" te brojne druge, premijerno će izvesti i svoje nove pjesme.

Saša Matić Foto: Neva Zganec/Pixsell

"Nevjerojatno je koliko su me puta obožavatelji uspjeli ugodno iznenaditi, sada je red na meni. Nakon što je prvi koncert rasprodan, stizale su poruke i pozivi sa željama da se drugi koncert održi u subotu, i evo, ispunjavamo tu želju. Veselim se svakoj minuti na pozornici, bit će to dvije nezaboravne večeri i učinit ću sve da ih svi pamtimo zauvijek", poručio je Saša putem Extra FM-a.

Pogledaji ovo Celebrity Turski chef objavio video s Lukom Modrićem pa pokupio simpatije porukom na hrvatskom

Ulaznice kupljene za prvotno najavljeni termin, 7. prosinca, vrijede i za novi datum, 6. prosinca, dok oni kojima novi termin ne odgovara povrat sredstava mogu zatražiti do 1. prosinca putem sustava upad.hr.

Promjena termina s nedjelje na subotu olakšat će dolazak brojnim obožavateljima iz Hrvatske, regije i Europe te im omogućiti da koncert spoje s vikendom u Zagrebu.

Saša Matić Foto: Mario Poje

Podsjetimo, Saša Matić je 2018. godine ušao u povijest kao prva regionalna zvijezda koja je rasprodala Arenu Zagreb dvije večeri zaredom, a sada se njegova priča uspješno nastavlja.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Majin Bloom kao najslađa bundeva! Pogledajte prizore koji se riječima ne mogu opisati

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Može li se ovo uopće nazvati haljinom? Ispod jedva vidljivih trakica nazirale su se samo tange

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je žena sa slušalicama uz nogometni teren? Vlasnica kluba ruši sve stereotipe u ovom sportu!