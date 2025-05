Suprug Blanke Vlašić opet podigao prašinu izjavom o njihovu otvorenom braku: ''Svako jutro se budim s njom''

Ruben Van Gucht u podcastu je pričao o odnosu s našom atletičarkom, a jedna izjava ponovno je sve šokirala.

Suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht, nedavno je gostovao u podcastu ''Kad bi zidovi mogli govoriti'' voditeljice Anje Daems. Tamo je progovorio o odnosu s našom atletičarkom nakon što je prošle godine otkrio da žive u otvorenom braku, a pričao je i o izazovima roditeljstva na daljinu, prenosi portal GVA.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

"Razumijem da je ljudima teško to zamisliti jer su svoju djecu odgajali u drugačijoj situaciji. Onda mogu zamisliti da nije lako staviti se u potpuno drugačiju situaciju. Ali u konačnici me relativno malo ili me nimalo ne zanima razumiju li drugi tu situaciju ili ne", komentirao je Ruben.

Ruben Van Gucht Foto: Profimedia

Raspričao se i kako je već s 21 godinom odselio iz roditeljskog doma te je dodao da je jako neovisan, a potom se osvrnuo na suprugu Blanku.

"Ona nije fizički prisutna u mom životu svaki dan, ali se svako jutro budim s njom", izjavio je i objasnio da u svojoj dnevnoj sobi ima veliki Blankin portret.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Ruben je otkrio i pokoji detalj o početku njihove veze. Par se upoznao pred kraj Blankine atletske karijere, na snimanju TV emisije De kleedkamer. Prema njegovom riječima, odmah su kliknuli, ali je on tada još bio u braku. Nekoliko godina kasnije, nakon njegova razvoda, ponovno su stupili u kontakt, a sve ostalo je povijesti.

"Bili smo u istoj fazi života. Bila je stabilna u životu, ja sam bio stabilan u životu. Obećali smo da ćemo se brinuti jedno o drugome", rekao je.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Oboje su bili spremni za dijete, a za sinčića kaže da je pravi ''Ruben 2.0''. Priznao je i da ga svakodnevno viđa putem FaceTimea - s njim priča na nizozemskom, a s Blankom na engleskom jeziku.

Ruben ne krije i kako se nije odmah odmah snašao u ulozi oca.

"Ta prva tri do četiri mjeseca, ili čak prvih šest mjeseci, još uvijek sam tragao za svojom ulogom. Dijete je u tom trenutku toliko ovisno o majci da se pitate 'Koja je moja dodana vrijednost?'", rekao je.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Unatoč fizičkoj udaljenosti, Ruben nastoji svom sinu pružiti dom pun ljubavi te vjeruje da on ne mora biti vezan uz jednu lokaciju.

"U Hrvatskoj se osjećam jednako kao kod kuće. Najvažnije je da je mališan voljen i podržan u ciljevima koje želi postići, kakvi god oni bili", rekao je.

Dodao je i da Blanki odgoj u Splitu zasad više odgovara, no ostavlja otvorenu mogućnost preseljenja.

"Siguran sam da će se moja obitelj ponovno okupiti u Belgiji kad Mondo malo poraste i kad mu putovanja budu lakša. Hoće li tamo i ostati, ovisit će o tome hoće li se tamo osjećati kao doma", zaključio je.

Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 3 Foto: Instagram

