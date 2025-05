Objavljena je nova fotka princeze Charlotte snimljena običnim mobitelom, svi komentiraju isti detalj!

Princeza Charlotte slavi 10. rođendan, a evo kakvu su fotografiju tim povodom objavili njeni roditelji.

Princeza Charlotte, srednje i jedino žensko dijete princa Williama i Kate Middleton, slavi 10. rođendan.

Princeza Charlotte Foto: Profimedia

Tim povodom njeni roditelji na službenom profilu objavili su njenu novu fotografiju, a koja je sve oduševila jer je zabilježena običnim mobitelom.

''Sretan 10. rođendan, princeza Charlotte!'' piše u opisu, a dodano je i da ju je fotografirala mama Kate.

Fotografija je zabilježena ranije ove godine u Cumbriji.

Svi su primijetili da nevjerojatno sliči svome ocu.

Princeza Charlotte - 1 Foto: Instagram

''Sretan joj, Izgleda isto kao njen tata'', ''Predivna princeza, sve najbolje!'', ''Preslika tate!'', ''Sretan joj rođendan!'' pišu fanovi u komentarima.

Princeza Charlotte Foto: Profimedia

Princeza Charlotte Elizabeth Diana rođena je 2. svibnja 2015. godine u bolnici St. Mary u Londonu, u poznatom krilu Lindo Wing. Kći je princa Williama, princa od Walesa, i Catherine, princeze od Walesa (ranije poznate kao vojvotkinja od Cambridgea). Charlotte je drugo dijete u obitelji, između starijeg brata princa Georgea (rođenog 2013.) i mlađeg brata princa Louisa (rođenog 2018.).

Rođenje princeze Charlotte 2015. (Foto: AFP) Foto: afp

Po rođenju, bila je četvrta u redu za britansko prijestolje, odmah iza djeda Charlesa, oca Williama i brata Georgea. Od 2022. godine, kada je Charles postao kralj Charles III., Charlotte se pomaknula na treće mjesto u nasljednom redu.

Njezino puno ime — Charlotte Elizabeth Diana — nosi duboko značenje. Charlotte je ženski oblik imena Charles, što odaje počast njezinu djedu, kralju Charlesu III. Elizabeth je posveta njezinoj prabaki, kraljici Elizabeti II. Diana je ime njezine pokojne bake, princeze Diane.

Princeza Charlotte (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Princeza Charlotte (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Princeza Charlotte na Trooping the Colour 2022. - 1 Foto: Profimedia

Charlotte je službeno poznata kao Princeza Charlotte od Walesa. Ranije je bila poznata kao Princeza Charlotte od Cambridgea, sve dok njezin otac 2022. nije preuzeo naslov princa od Walesa, što je automatski promijenilo i titule njegove djece.

Zahvaljujući promjenama u zakonu o nasljeđivanju iz 2013. (Succession to the Crown Act), Charlotte nije izgubila svoje mjesto u nasljednom redu dolaskom mlađeg brata Louisa — čime je postala prva princeza koja nije bila "preskočena" zbog muškog potomka.

Kate Middleton i princeza Charlotte - 11 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princeza Charlotte - 6 Foto: Profimedia

Princeza Charlotte pohađa Lambrook School u blizini doma njezine obitelji u Windsoru. Škola je privatna i nudi širok spektar akademskih i izvanškolskih aktivnosti.

Princ William s djecom - 2 Foto: The Prince and Princess of Wales/Instagram

Princeza Charlotte i princ Louis Foto: Afp

Premda su njezini javni nastupi ograničeni zbog dobi, često se pojavljuje na važnim događanjima uz svoju obitelj, poput proslave rođendana kraljice, božićne mise, jubileja i kraljevskih turneja. A svojim pristojnim ponašanjem i slatkim osmijehom već je prikupila brojne simpatije javnosti.

A liči li Charlotte i vama na princa Williama, pišite u komentarima ispod teksta.

princeza Charlotte - 3 Foto: Profimedia

Princeza Charlotte Foto: Profimedia

