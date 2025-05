Naša mlada glumica rasplakala pratitelje pretužnom vijesti: ''Nisam znala da iz mene može otići toliki komad srca...''

Glumica i influencerica Katarina Šestić Baotić podijelila je pretužnu vijest, objavu koju je objavila teško je pročitati bez suza.

Naša glumica i influencerica Katarina Šestić Baotić javila se na Instagramu s pretužnom vijesti.

Katarina Šestić Baotić - 12 Foto: Instagram

Naime, njen otac Jakša Šestić preminuo je nakon teške bolesti, a ona se uz svoju fotografiju pokraj njegova groba oprostila od njega. Jakša je bio cijenjeni profesor hrvatskog jezika, bivši načelnik Općine Drenovci i hrvatski ratni veteran.

"Za sve što dolazi oduvijek sam se voljela pripremiti, pa čak i za smrt mojih najbližih. Toliko puta sam molila krunicu za tatu da to više ne mogu ni izbrojati. Kada bih vam sada pričala koliko puta mu je smrt pokucala na vrata, ne znam jel bi ste mi vjerovali. Kucala je, kucala, ali nije ušla do neki dan. Rupa koja nastane, nikada ne prestane, ali naučiš s vremenom s njom živjeti. Nisam ni znala da može otići toliki komad iz mene, a da ja ostanem živa", započela je Katarina.

"Bio si toliko hrabar i dostojanstven u svakoj životnoj borbi, pa čak i ovoj najtežoj zvanoj rak. Moja zahvalnost prema dragom Bogu što mi je upravo tebe podario za ovozemaljskog oca ne može se usporediti ni s čim. Ne znam čime sam to zaslužila, ali znam da ću tu ljubav, pravednost i dobrotu koju ste i ti i mama posijali u moje srce proslijeđivati dalje. Volim te beskrajno i zauvijek i žao mi je što ti to nisam govorila, ali znam da bi me ti potapšao po ramenima i rekao ''pusti riječi, djela, djela su bitna Katarina'', dodala je.

Katarina Šestić Baotić - 13 Foto: Instagram

"Bol je prevelika, ali tvoja snaga teče mojim venama i znam da ću uz Božju pomoć kao i tvoju tu bol pretvoriti u nešto lijepo. Ništa manje ti od mene ne bi ni očekivao, kao ni ja od tebe jer ''život je borba, moraš se boriti'', zaključila je.

Katarina je o očevom zdravlju već i prije govorila, a otkrila je da ga je snašlo svašta, no on se iz svega izvukao.

''Nakon srčanog, operacije, korone, nekoliko upala pluća i svega ostalog, on je s nama još uvijek tu. Koliko sam sretna i zahvalna zbog toga, to samo dragi Bog zna'', rekla je povodom njegova 70. rođendana prošle godine.

Katarina Šestić Baotić je hrvatska glumica i lutkarica rodom iz Račinovaca, poznata po svojoj svestranosti i angažmanu u kazalištu, televiziji i na društvenim mrežama.

Katarina Šestić Baotić - 5 Foto: Instagram

Diplomirala je glumu i lutkarstvo na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku 2019. godine. Nakon toga, aktivno je sudjelovala u kazališnim projektima, uključujući osnivanje Kazališne družine Iglu, s kojom izvodi edukativne predstave za djecu i mlade. Posebno se istaknula projektima poput "Lutkarstvom kroz lektire" i "Igranje poezije", kojima nastoji približiti školsku lektiru učenicima na kreativan način.

Katarina Šestić Baotić - 9 Foto: Instagram

Na televiziji je zapažena po ulozi Danice Bucković u seriji "San snova". Također, pojavila se u filmu "Južni vjetar: Ubrzanje" kao recepcionarka Julija, što joj je bila prva filmska uloga na velikom platnu.

Katarina je aktivna na društvenim mrežama, posebno na TikToku, gdje ima više od 50 tisuća pratitelja i preko 3,5 milijuna lajkova. Njezini sadržaji često uključuju humoristične prikaze svakodnevnog života, a zahvaljujući njima postala je prepoznatljivo lice i izvan glumačkih krugova.

Katarina Šestić Baotić - 6 Foto: Instagram

Katarina Šestić Baotić - 4 Foto: Instagram

U privatnom životu, Katarina je u braku s Domagojem Baotićem, programerom kojeg poznaje još iz srednje škole. Par živi u Zagrebu, a Katarina često ističe kako joj je suprug velika podrška u karijeri.

