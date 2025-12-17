Preminuo istaknuti jazz trubač Ladislav Laci Fidri

Trubač i skladatelj Ladislav Laci Fidri preminuo je u dobi od 85 godina.
Odlaskom Ladislava Lacija Fidrija hrvatska je glazba izgubila jednog od svojih najistaknutijih jazz glazbenika i skladatelja, umjetnika profinjene estetike i snažnog osobnog izraza, čiji je doprinos hrvatskoj jazz-sceni ostavio trajan i prepoznatljiv trag. Bio je dugogodišnji član Hrvatskog društva skladatelja, u čijem je okrilju ostvario i neka od svojih najznačajnijih autorskih priznanja.3 vijesti o kojima se priča poslao priopćenje Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju! predivna lana Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.! ljubav koja traje desetljećima Znate li kako izgleda supruga ove glumačke legende? Nije vjerovao u brak sve dok se ona nije pojavila
Trubač, krilničar, skladatelj, aranžer i improvizator iznimne muzikalnosti, ali i pjevač, Fidri je pripadao generaciji glazbenika koji su hrvatski jazz uveli u dijalog s najvišim međunarodnim standardima.
Bio je prvi dobitnik Nagrade Miroslav Sedak Benčić za autorsko stvaralaštvo u području jazza, koju dodjeljuje Hrvatsko društvo skladatelja. Nagrada mu je dodijeljena 2000. godine za skladbu Morning Star, objavljenu na istoimenom albumu u izdanju Croatia Recordsa, snimljenom s njegovim kvintetom u sastavu Saša Nestorović, Matija Dedić, Mladen Baraković i Kruno Levačić. Četiri puta bio je dobitnik nagrade Status Hrvatske glazbene unije za najboljeg trubača i krilničara u jazzu.
Pogledaji ovo Celebrity Ma preslatko! Prija podijelila neodoljiv trenutak s novorođenom kćerkicom
Ladislav Fidri rođen je 1940. godine u Osijeku. Nakon početnog učenja violine, s jedanaest godina posvetio se trubi, instrumentu koji će obilježiti njegov cjelokupni umjetnički put. Glazbenu izobrazbu i prva ozbiljnija izvođačka iskustva stekao je u Zagrebu. Posebno važan trenutak u njegovu životu i karijeri bio je susret s Louisom Armstrongom, s kojim je kao dvadesetogodišnjak svirao na jam sessionu nakon koncerta u Zagrebu — iskustvo koje je snažno utjecalo na njegovo umjetničko usmjerenje.
Godine 1960. utemeljio je vlastiti kvintet usmjeren prema hard bopu, a već sljedeće godine nastupio je na Bledskom jazz festivalu. Od 1962. bio je član trubačke sekcije Plesnog orkestra Radiotelevizije Zagreb, kasnijeg Big Banda HRT-a, odnosno današnjeg Jazz orkestra HRT-a, u kojem je svirao sve do umirovljenja. S Jazz orkestrom i gudačima Simfonijskog orkestra HRT-a, pod ravnanjem Silvija Glojnarića, snimio je album Memories. Bio je i član zagrebačkog Jazz Art Quarteta, s kojim je snimio album Nuages, te voditelj i član brojnih vlastitih sastava.
Tijekom bogate karijere nastupao je na brojnim koncertima i jazz festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Svirao je u Gerry Mulligan International Big Bandu i Clark Terry Big Bandu, a godinama je vodio Audi Big Band u Ingolstadtu u Njemačkoj. Surađivao je s nizom istaknutih svjetskih jazz-glazbenika, među kojima su Art Farmer, Maynard Ferguson, Mal Waldron, Slide Hampton, Zoot Sims, Johnny Griffin, Lucky Thompson, Stan Getz, John Lewis, Buddy DeFranco, Curtis Fuller i mnogi drugi.
Ladislav Laci Fidri ostat će zapamćen kao umjetnik iznimne muzikalnosti, posvećenosti i integriteta, čiji je rad snažno obilježio hrvatsku jazz-glazbu i čije će skladbe, interpretacije i pedagoški utjecaj trajno živjeti u kolektivnom pamćenju glazbene zajednice.
Posljednji ispraćaj bit će na zagrebačkom Krematoriju, u ponedjeljak 22. prosinca 2025. u 10:40h.
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Kako izgleda partnerica našeg mladog vatrenog? U javnosti je snimljena samo jednom
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda supruga Zdravka Čolića? Upoznao ju je u Hrvatskoj, a ovo je njena rijetka fotka
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova pozirala s dečkom, kojeg je dugo skrivala, poznato je čime se bavi