Preminuo istaknuti jazz trubač Ladislav Laci Fidri

Trubač i skladatelj Ladislav Laci Fidri preminuo je u dobi od 85 godina.

Odlaskom Ladislava Lacija Fidrija hrvatska je glazba izgubila jednog od svojih najistaknutijih jazz glazbenika i skladatelja, umjetnika profinjene estetike i snažnog osobnog izraza, čiji je doprinos hrvatskoj jazz-sceni ostavio trajan i prepoznatljiv trag. Bio je dugogodišnji član Hrvatskog društva skladatelja, u čijem je okrilju ostvario i neka od svojih najznačajnijih autorskih priznanja.

Trubač, krilničar, skladatelj, aranžer i improvizator iznimne muzikalnosti, ali i pjevač, Fidri je pripadao generaciji glazbenika koji su hrvatski jazz uveli u dijalog s najvišim međunarodnim standardima.

Bio je prvi dobitnik Nagrade Miroslav Sedak Benčić za autorsko stvaralaštvo u području jazza, koju dodjeljuje Hrvatsko društvo skladatelja. Nagrada mu je dodijeljena 2000. godine za skladbu Morning Star, objavljenu na istoimenom albumu u izdanju Croatia Recordsa, snimljenom s njegovim kvintetom u sastavu Saša Nestorović, Matija Dedić, Mladen Baraković i Kruno Levačić. Četiri puta bio je dobitnik nagrade Status Hrvatske glazbene unije za najboljeg trubača i krilničara u jazzu.

Ladislav Fidri rođen je 1940. godine u Osijeku. Nakon početnog učenja violine, s jedanaest godina posvetio se trubi, instrumentu koji će obilježiti njegov cjelokupni umjetnički put. Glazbenu izobrazbu i prva ozbiljnija izvođačka iskustva stekao je u Zagrebu. Posebno važan trenutak u njegovu životu i karijeri bio je susret s Louisom Armstrongom, s kojim je kao dvadesetogodišnjak svirao na jam sessionu nakon koncerta u Zagrebu — iskustvo koje je snažno utjecalo na njegovo umjetničko usmjerenje.

Godine 1960. utemeljio je vlastiti kvintet usmjeren prema hard bopu, a već sljedeće godine nastupio je na Bledskom jazz festivalu. Od 1962. bio je član trubačke sekcije Plesnog orkestra Radiotelevizije Zagreb, kasnijeg Big Banda HRT-a, odnosno današnjeg Jazz orkestra HRT-a, u kojem je svirao sve do umirovljenja. S Jazz orkestrom i gudačima Simfonijskog orkestra HRT-a, pod ravnanjem Silvija Glojnarića, snimio je album Memories. Bio je i član zagrebačkog Jazz Art Quarteta, s kojim je snimio album Nuages, te voditelj i član brojnih vlastitih sastava.

Tijekom bogate karijere nastupao je na brojnim koncertima i jazz festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Svirao je u Gerry Mulligan International Big Bandu i Clark Terry Big Bandu, a godinama je vodio Audi Big Band u Ingolstadtu u Njemačkoj. Surađivao je s nizom istaknutih svjetskih jazz-glazbenika, među kojima su Art Farmer, Maynard Ferguson, Mal Waldron, Slide Hampton, Zoot Sims, Johnny Griffin, Lucky Thompson, Stan Getz, John Lewis, Buddy DeFranco, Curtis Fuller i mnogi drugi.

Ladislav Laci Fidri ostat će zapamćen kao umjetnik iznimne muzikalnosti, posvećenosti i integriteta, čiji je rad snažno obilježio hrvatsku jazz-glazbu i čije će skladbe, interpretacije i pedagoški utjecaj trajno živjeti u kolektivnom pamćenju glazbene zajednice.

Posljednji ispraćaj bit će na zagrebačkom Krematoriju, u ponedjeljak 22. prosinca 2025. u 10:40h.

