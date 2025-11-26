Zvijezda Oceanovih 11 potresla Hollywood svojom smrću

Preminuo je glumac Michael DeLano, poznat po ulozi u "Oceanovih jedanaest", a iza sebe ostavlja bogatu karijeru, suprugu, kćer i troje unučadi.

Michael DeLano, američki glumac s više od osamdeset uloga na filmu i televiziji, preminuo je u 84. godini života od posljedica srčanog udara, potvrdila je njegova supruga Jean s kojom je dijelio gotovo tri desetljeća zajedničkog života.

Umro je u bolnici u Las Vegasu, gradu u kojem je živio od 1992. godine i gdje je osim kao glumac bio omiljen i kao pjevač, osobito među posjetiteljima Dispensary Loungea.

Tijekom karijere koja je trajala više od 50 godina, DeLano je tumačio raznolike uloge u hitovima poput "Oceanovih jedanaest" i "Oceanovih dvanaest", gdje je glumio uz zvijezde poput Clooneyja, Pitta i Damona. Njegov lik voditelja kasina publika je posebno zapamtila, a filmovi su mu donijeli novi val popularnosti.

Gledatelji ga se sjećaju i iz "Commandoa" s Arnoldom Schwarzeneggerom, dok su obožavatelji starijih serija uživali u njegovim nastupima u naslovima poput "Rhoda", "Hill Street Blues", "Charlie's Angels", "The A-Team" i mnogim drugima. Posljednji put pojavio se na televiziji 2012. godine u seriji "Royal Pains", ponovno u ulozi voditelja kasina.

Rođen kao Michael Ace Del Fatti u New Yorku, odrastao je u Philadelphiji, a služio je i kao padobranac u vojsci. Prve korake u showbiznisu napravio je kao plesač u emisiji "American Bandstand" te glazbenik pod imenom Key Larson. Prezime DeLano uzeo je inspiriran natpisom s neonskog znaka jednog hotela – trenutna odluka koja je postala dio njegova profesionalnog identiteta.

Iza sebe ostavlja suprugu Jean, kćer Bree i troje unučadi. Obitelj planira oproštaj od Michaela u Dispensary Loungeu, mjestu koje mu je bilo posebno drago. DeLano će ostati zapamćen kao posvećeni umjetnik čiji se lik i djelo prepoznaju, čak i kad ime možda nije prvo što publika pamti.

