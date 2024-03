Preminuo je čovjek koji je napisao neke od najvećih hitova koje znate, naši glazbenici opraštaju se od njega

Preminuo je Bratislav Zlatanović, čovjek koji je pisao tekstove nekih od najvećih hitova za neke od najvećih zvijezda regije.

Umro je Bratislav Zlatanović, jedan od najpoznatijih i najplodonosnijih hrvatskih tekstopisaca koji je iza sebe ostavio nekoliko stotina hitova najpoznatijih hrvatskih pjevača.

Pisao je stihove za Olivera Dragojevića, Matu Mišu Kovača, Milu Hrnića, Doris Dragović, Zdravka Škendera, Duška Kuliša, Zlatka Pejakovića, Meri Cetinić, grupu "Magazin" i mnoge druge.

Glazbenici za koje je stvarao ostali su u šoku nakon saznanja.

''Zlatanović je bio izuzetno dobar čovjek, boem, koji se 90-ih godina prošlog stoljeća iselio iz Splita i otišao živjeti u Pulu. Vrhunski tekstopisac i čovjek, i moram kazati da me je vijest o njegovoj smrti izuzetno pogodila'', rekao je Tonči Huljić za Slobodnu Dalmaciju.

Šokiran njegovom smrću bio je i Ivica Bubalo, jedan od najpoznatijih hrvatskih estradnih menadžera.

''Bratislav je bio vrhunski čovjek i jedan od naših najplodonosnijih tekstopisaca. Svi smo ga voljeli, bio je ljudina i ostavio je ogroman trag u hrvatskoj glazbi'', kazao je Bubalo.

Jedan od onih s kojima je Zlatanović najviše i najduže surađivao bio je Dražen Zečić.

''Surađivali smo više od dvadeset godina, radio je na svim mojim albumima i ljudi i ne znaju koliko je on hitova napisao za mnoge hrvatske pjevače. "Neka se drugi raduju", "Nesretnik sam od rođenja", "Ovo je naša krv", "Goodbye, Australijo, goodbye", "Pokidat ću lance sve", "Nitko nema dva života"... samo su neki od njegovih hitova koji se svakodnevno pjevaju, a ljudi i ne znaju da je Bratislav za njih napisao stihove. Živio je boemski, bio je čovjek velikog, ogromnog srca, i teško je sada riječima opisati koliko će nam Bratislav nedostajati'', rekao je Zečić.

Alen Vitasović tužne vijesti objavio je na svom Facebooku.

Zlatanović je surađivao i s Ivom Lesićem, poznatim hrvatskim skladateljem i producentom koji je za njegovu smrt čuo upravo od novinara Slobodne.

''Šokirali ste me, nitko mi još nije javio tu tužnu vijest. Ne mogu doći k sebi, pa relativno nedavno smo se čuli na mobitel i zvučao mi je dobro, nije mi ni rekao da ima nekih zdravstvenih problema. Bio je izuzetno kvalitetan tekstopisac, ali prije svega bio je dobar čovjek, veliki radnik. Zadnji put smo se čuli kad su me iz NK "Istra 1961" kontaktirali kako bi me pitali smiju li oni pjesmu "Noći istarske", koju pjeva Sergio Pavat, uzeti kao svoju himnu. Kako sam ja pisao glazbu za tu pjesmu, a Bratislav tekst, kontaktirali su nas. Tada smo se Bratislav i ja zadnji put čuli. Žao mi je i tužan sam zbog ove vijesti'', kazao je Ivo Lesić.

Više informacija o posljednjem ispraćaju bit će poznato sljedećih dana.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Najpoznatiji srpski voditelj nakon rastave sa suprugom zaveo je kolegicu s posla, ovih dana imaju i dodatan razlog za veselje!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Baby Lasagni pala je nadmoć na eurovizijskim kladionicama, evo koja se država opasno penje