U razornom požaru tragično preminula glazbenica, pamtimo je po dvama velikim hitovima iz 90-ih

Jull Sobule preminula je u požaru koji je zahvatio njezinu kuću. Imala je 66 godina.

Tragično je stradala Jull Sobule, kantautorica čiji su hitovi "I Kissed a Girl" i "Supermodel" obilježili glazbenu scenu 1995. godine.

Jill Sobule Foto: Afp

Naime, Sabule je u 67. godini preminula u četvrtak u požaru koji je zahvatio kuću u Woodburyju, u predgrađu Minneapolisa, potvrdila je njezina agencija za odnose s javnošću, piše Daily Mail.

Jill Sobule Foto: Afp

Vatrogasci su na poziv stigli oko 5:30, no kuća je već bila u potpunosti zahvaćena plamenom. Uzrok požara još uvijek je pod istragom lokalnih vlasti.

Jill Sobule Foto: Profimedia

Njezina smrt šokirala je obožavatelje i kolege, a glazbenica je bila usred turneje te je ovog vikenda trebala nastupiti u svom rodnom Denveru.

Jill Sobule Foto: Afp

Sobule je karijeru započela ranih devedesetih, a njezin debitantski album "Things Here are Different" iz 1990. producirao je legendarni Todd Rundgren.

Jill Sobule Foto: Afp

Sobule, koja je također poznata po pjesmi iz kultne komedije ''Djevojke s Beverly Hillsa'' iz 1995., te je godine s pjesmom ''I Kissed A Girl'' dosegla 20. mjesto na američkoj ljestvici Billboard Modern Rock, čime je postala najuspješnija pjesma s otvorenom LGBTQ tematikom na Billboardovim ljestvicama dotad.

Kasnije je ušla u sukob s Katy Perry nakon što je ona gotovo desetljeće kasnije, 2008. godine, izdala svoj hit s istim nazivom.

A što vi mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte kako izgleda ogromna terasa u vili Nede Ukraden u Imotskom, ondje je provela praznik!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Udala se naša poznata pjevačica, sretne mladence na Instagramu je razotkrila Nina Badrić!

Pogledaji ovo Celebrity Nikad sretnija Izabel Kovačić otkrila neočekivane vijesti: ''San je postao stvarnost!''

Pogledaji ovo Celebrity Naša mlada glumica rasplakala pratitelje pretužnom vijesti: ''Nisam znala da iz mene može otići toliki komad srca...''

Pogledaji ovo Celebrity Mišina kći pozirala u društvu Thompsona, spojila ih je ista ljubav koju ponosno ističu!

Pogledaji ovo Celebrity Thompson nastupio na duhovnom koncertu u Splitu, pogledajte atmosferu dok je pjevao ''Ako ne znaš šta je bilo''

Pogledaji ovo Celebrity Simonu u javnosti ne viđamo otkada se posvetila vjeri, no zbog posebne prilike sad je napravila iznimku