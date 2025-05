Od teške bolesti preminula glumica koju pamtimo po ulozi u ''Očajnim kućanicama''

Preminula je glumica Valerie Mahaffey u 71. godini života.

Glumica Valerie Mahaffey, zvijezda serija ''Očajne kućanice'' i ''Young Sheldon'', preminula je u dobi od 71 godine. Nakon borbe s rakom, preminula je u petak u Los Angelesu, potvrdila je njezina glasnogovornica Jillian Roscoe za američke medije.

Valerijin suprug Joseph Kell kratko je dao izjavu za Variety.

"Izgubio sam ljubav svog života, a Amerika je izgubila jednu od svojih najomiljenijih glumica. Nedostajat će nam."

Mahaffey je ostavila traga u brojnim serijama, među kojima su ''Život na sjeveru'', gdje je glumila lik Eve, ''Desperate Housewives'' u ulozi Alme Hodge, te ''Young Sheldon'', gdje je tumačila učiteljicu.

Svoju glumačku karijeru započela je krajem 1970-ih na Broadwayu, a televizijski debi ostvarila je u sapunici The Doctors (1979.–1981.), za koju je 1980. godine bila nominirana za Daytime Emmy nagradu. Najveće priznanje stekla je 1992. godine, osvojivši Primetime Emmy nagradu za najbolju sporednu glumicu u dramskoj seriji za ulogu Eve, hipohondrične supruge, u seriji ''Northern Exposure''.

Tijekom karijere pojavila se u brojnim popularnim serijama, ''Dead to Me'', ''Big Sky'', ''Devious Maids'', ''Glee'', ''Frasier'', ''Law & Order: SVU'', CSI i Seinfeld. Na filmu je zapažena ulogama u Seabiscuit (2003.), Sully (2016.), ''French Exit'' (2020.) – za koju je bila nominirana za Independent Spirit Award – te u filmovima ''Jungle 2 Jungle'' i ''Jack and Jill''.

