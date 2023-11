Svaka čast Patriciji na ovom talentu: ''Bit ćeš trenerica s najljepšim osmijehom u Hrvatskoj i šire, kad to postaneš!''

Patricija Pejić nastupila je u sedmoj emisiji showa Supertalent.

Talentom kojim razbija predrasude i stereotipe u Supertalentu se predstavila kandidatkinja Patricija Pejić.

''Htjela bih podići svijest o freestyleu, u Hrvatskoj možda imaju tri cure koje se bave time. Bila sam pehist, a sad se natječem u tome što volim, radim, uspijevam to što želim. Slučajno sam jednom vidjela kako jedna cura izvodi te trikove, meni je to bilo brutalno, u mom mjestu su bili ljubomorni i dan danas, onak, jedan mi je čak to i priznao. Ja to vidim po reakcijama. Za žiri mislim da ću im se svidjeti jer to se ne vidi svaki dan'', predstavila se Patricija prije izlaska na pozornicu.

Evo kako je žiri reagirao na ono što im je predstavila.

''Jako cijenim tvoju hrabrost i da si se uopće pojavila ovdje, treba ti još malo vještine, ali svaka čast što se baviš s nečim što možda nije kod nas tipično i mi podržavamo to'', rekao je Davor Bilman.

''Mislim da ti je ovo najbolja odskočna daska, uz neku malo veću priču imaš i vremena za usavršavanje'', komentirala je Maja.

''Bila je malo tremica i za kraj ću ti reći, mislim da ćeš u Hrvatskoj i šire biti trenerica s najljepšim osmijehom kad to postaneš'', rekla je Martina.

Patricija, koja jednog dana želi otvoriti školu nogometa, prošla je dalje s tri da.

Martina joj je dala jedan trenerski - ne.

