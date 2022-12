Bilman je mobitelom morao zabilježiti nešto što na pozornici Supertalenta još nismo imali prilike vidjeti!

Pali Baša je na audiciji showa Supertalent pokazao svoje umijeće crtanja i transformacije u slavnog Johnnyja Deppa kojem neodoljivo nalikuje, a i u polufinalu showa izveo je točku vrijednu divljenja. Što je to točno Bilman morao zabilježiti mobitelom, pogledajte u našem videu!

Svestrani umjetnik Pali Baša se na pozornici showa Supertalent tijekom audicija pojavio u dugoj crnoj kabanici i s kapom na glavi, a svoj je nastup započeo slikanjem dok još nikome nije bilo jasno što se zapravo događa.

Pogledaj i ovo Glavni zabavljač Maleni harmonikaš sve je osvojio i razveselio svojim sviranjem, a već sada ima i gaže koje nikako ne propušta!

No žiri je ubrzo shvatio da je pred njima dvojnik Jacka Sparowa, lika kojeg je utjelovio holivudski glumac Johnny Depp u "Piratima s Kariba" koji se pojavio na pozornici showa i u polufinalu gdje je također priredio nešto još neviđeno kod nas u Supertalentu, a sve možete vidjeti u našem videu!

Tome u prilog idu i komentari žirija.

''Ovo je potpuno iznenađenje. Prvi dio nastupa je bio fenomenalan. Super je bilo, u rekordnoj brzini si to napravio. Drugi dio nastupa nisam očekivala, bio je mađioničarski. Meni je to dosta magično. Ne znam što se dogodilo, ali dovoljno si mi blizu da bih trebala vidjeti neku grešku ili trik, ali ja to nisam vidjela. I za prvi i za drugi dio nastupa, od mene večeras čista petica'', bio je Majin komentar na njegov nastup.

''Očekivali smo neku vrstu slikarstva ili kiparstva, ali ovo je potpuno iznenađenje. Tvoj nastup je trebao biti show i ispao je show'', složio se i Fabijan.

''Fantastičan show si napravio. Meni je to sve skupa bio jedan odličan paket i smislena priča'', zaključila je Martina.

Inače, Pali Baša je samozatajni umjetnik koji je rođen u Srbiji, a trenutačno živi u Istri, a crtanjem se bavi od malih nogu. Kaže da u njegovom djetinjstvu nije bilo raznih online zanimacija, pa se kao dijete morao naučiti zabaviti sam.

Dok je bio dijete počeo je i puštao kosu, što mnogi nisu odobravali, a na kraju je i postao frizer po struci. Kasnije je shvatio da od slikanja može zaraditi više nego od frizeriranja, a tad ga je i obitelj počela shvaćati ozbiljnije. Njegov talent nije samo slikanje, nego to radi s raznim inovacijama, a zanimljivo je da nema mobitel i uopće ne planira ga nabaviti.

