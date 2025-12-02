Nova avantura obitelji Tolja: U pitanju je kreativni projekt koji će razveseliti mnoge!

Obitelj Tolja započela je novu kreativnu avanturu predstavljanjem dječjeg brenda "Anima mia design", koji donosi preslatke majice za ljeto i zimu te, u blagdanskom razdoblju, matchy kombinacije za cijelu obitelj.

Ovaj mali obiteljski brend osvaja udobnim pamučnim komadima u oversized i relaxed fit kroju.

Iza brenda stoje glazbenik Marko Tolja i njegova supruga Ana Tolja, koji svojim ručno osmišljenim, šarmantnim natpisima vješto dočaravaju svakodnevne dječje avanture i karakterne osobine. Svaki model tako nosi dašak osobnosti, a roditelji u njima lako prepoznaju vlastite mališane.

Obitelj Tolja - 6 Foto: Hrvoje Banić

Pogledaji ovo Celebrity Totalna navala! Pala stranica čim je počela prodaja ulaznica za Arenu mladog Slavonca

Kolekcija je kreirana u neutralnim tonovima, s kratkim i veselim natpisima koji se međusobno jednostavno kombiniraju. Komadi su izrađeni uglavnom od 100% pamuka, što djeci omogućuje potpunu slobodu pokreta i ugodu tijekom igre – bilo u parku, vrtiću, na rođendanima ili tijekom zimskih aktivnosti.

Obitelj Tolja - 5 Foto: Hrvoje Banić

Obitelj Tolja - 4 Foto: Hrvoje Banić

Uoči najljepšeg dijela godine, "Anima mia design" predstavio je i posebnu blagdansku kolekciju. Majice za djecu i odrasle donose duhovite poruke poput "i tebi i tvojima" i "Hvala također", čime na simpatičan način preuzimaju ulogu blagdanskih čestitki i unose dodatnu dozu topline i humora u obiteljske trenutke.

Obitelj Tolja - 3 Foto: Hrvoje Banić

Obitelj Tolja - 1 Foto: Hrvoje Banić

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko su joj roditelji? Kći iz slavne glumačke obitelji stiže u film "Peaky Blinders"!

Galerija 2 2 2 2 2

Blagdani uz "Anima mia design" nikada nisu bili jednostavniji, topliji i zabavniji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Grašo u Londonu ostvario svoj san, supruga Hana bila mu je najveća podrška!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Video seks-bombe u bazenu užario je mreže: ''60 godina?! Kakva je to magija?''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je mlada nada hit-serije zbog koje se vode rasprave na društvenim mrežama?