Nova avantura obitelji Tolja: U pitanju je kreativni projekt koji će razveseliti mnoge!

Obitelj Tolja započela je novu kreativnu avanturu predstavljanjem dječjeg brenda "Anima mia design", koji donosi preslatke majice za ljeto i zimu te, u blagdanskom razdoblju, matchy kombinacije za cijelu obitelj.
Iza brenda stoje glazbenik Marko Tolja i njegova supruga Ana Tolja, koji svojim ručno osmišljenim, šarmantnim natpisima vješto dočaravaju svakodnevne dječje avanture i karakterne osobine. Svaki model tako nosi dašak osobnosti, a roditelji u njima lako prepoznaju vlastite mališane.
Obitelj Tolja - 6 Foto: Hrvoje Banić
Kolekcija je kreirana u neutralnim tonovima, s kratkim i veselim natpisima koji se međusobno jednostavno kombiniraju. Komadi su izrađeni uglavnom od 100% pamuka, što djeci omogućuje potpunu slobodu pokreta i ugodu tijekom igre – bilo u parku, vrtiću, na rođendanima ili tijekom zimskih aktivnosti.
Obitelj Tolja - 5 Foto: Hrvoje Banić
Obitelj Tolja - 4 Foto: Hrvoje Banić
Uoči najljepšeg dijela godine, "Anima mia design" predstavio je i posebnu blagdansku kolekciju. Majice za djecu i odrasle donose duhovite poruke poput "i tebi i tvojima" i "Hvala također", čime na simpatičan način preuzimaju ulogu blagdanskih čestitki i unose dodatnu dozu topline i humora u obiteljske trenutke.
Obitelj Tolja - 3 Foto: Hrvoje Banić
Obitelj Tolja - 1 Foto: Hrvoje Banić
Blagdani uz "Anima mia design" nikada nisu bili jednostavniji, topliji i zabavniji.
