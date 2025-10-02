Naša glumica se javila iz daleke destinacije koja ju je oduševila: "Ljubav na prvi pogled"

Naša glumica Nataša Janjić Medančić otputovala je s obitelji u Fukuoku, a prve fotografije je objavila na Instagramu.

Nataša Janjić Medančić nakratko je napustila Hrvatsku sa suprugom Nenadom i djecom. Razlog puta je bio odlazak u japansku Fukuoku, otkud je crvenokosa glumica objavila fotografije.

"Nakon 24 sata leta, evo nas na drugom kraju svijeta. Nježnom, ljubaznom, poniznom i urednom. To je prvi dojam i dovoljan za ljubav na prvi pogled", napisala je u objavi na Instagramu gdje je podijelila fotografije iz zračne luke i grada.

Već prvu večer obitelj Medančić je iskoristila priliku za šetnju centrom Fukuoke gdje su vidjeli bogat noćni život u restoranima i ulične glazbenike kojima su se pridružile i mačke.

Nataša Janjić Medančić - 6 Foto: Instagram

Nataša Janjić Medančić - 2 Foto: Instagram

Nataša Janjić Medančić - 3 Foto: Instagram

Nataša Janjić Medančić - 5 Foto: Instagram

Slobodno vrijeme iskoristili su i za posjet trgovinskom kompleksu Canal City Hakata i restoranu gdje su jeli ramen, a neizostavno odredište bila je trgovina Pokemon igračaka. Jedna od destinacija koju su posjetili bio je i hram Tochoji, gdje je Nataša snimila park i ogradu na kojoj su zavezani papirići sa željama.

Nataša Janjić Medančić - 4 Foto: Nataša Janjić Medančić/Instagram

Nataša Janjić Medančić - 2 Foto: Nataša Janjić Medančić/Instagram

Njihov boravak u Japanu se nastavlja i idućih dana.

