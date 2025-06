Tko je brat milijardera koji se oženio u Italiji? Ovo je njegova rijetka javna pojava

Na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez u Veneciji bio je i njegov brat Mark Bezos.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos izgovorili su sudbonosno ''da'' u Veneciji.

Prije ceremonije, Bezos je u smokingu viđen kako napušta hotel u kojem odsjedaju, a zadovoljan je mahao paparazzima i okupljenima.

Jeff Bezos - 1 Foto: Profimedia

Odmah iza njega, u vodeni taksi spustio se i njegov polubrat Mark Bezos.

Mark Bezos - 3 Foto: Profimedia

Također u crnom smokingu sa sunčanim naočalama, nevjerojatno je sličio na polubrata, a mnogi su pomislili da je upravo on mladoženja.

Mark Bezos - 1 Foto: Profimedia

57-godišnji Mark rijetko se pojavljuje u javnosti. Poduzetnik je, no izbjegava svjetla reflektora za razliku od svog brata.

Mark Bezos - 2 Foto: Profimedia

Mark je 1996. godine odlučio pružiti podršku starijem polubratu i njegovoj tada mladoj tvrtki Amazon. Te godine, zajedno sa sestrom Christinom, kupio je 30.000 Amazonovih dionica za 10.000 dolara, prema pisanju Bloomberga. Pretpostavlja se da bi te dionice 2018. godine vrijedile oko 640 milijuna dolara, da ih nisu prodali.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 2 Foto: Profimedia

Inače, Mark je dijete Jeffove majke Jacklyn i njenog drugog supruga Miguela Bezosa. Jacklyn je Jeffa dobila u s Tedom Jorgensenom, a nakon njihove rastave Miguel je Jeffa posvojio kao svog. Osim Marka, Jacklyn je Miguelu rodila i kćer Christinu.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 1 Foto: Profimedia

Mlađi Mark ima i snažnu humanitarnu crtu. Najpoznatiji je po svom radu za organizaciju Robin Hood, vodeću njujoršku neprofitnu organizaciju za borbu protiv siromaštva, gdje je služio kao član uprave.

Od 2005. godine Mark je dobrovoljni vatrogasac u vatrogasnoj postrojbi Scarsdale u New Yorku. Navodno se odlučio za to nakon što mu je supruga predložila da bi mu to moglo pomoći uravnotežiti korporativnu karijeru. Imaju četvero djece, a Jeff je jednom prilikom govoreći o bratu, Marka nazvao najsmješnijim tipom u svom životu.

Prvu fotografiju mladenaca pogledajte OVDJE.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 4 Foto: Profimedia

Jeff Bezos i Lauren Sanchez Foto: Profimedia

