Otac milijardera susprezao je suze na sinovoj svadbi, posvojio ga je kad je imao 4 godine

Miguel Bezos viđen je na vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, a njegovu obitelj prati baš dirljiva priča.

Vjenčanje Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez u Veneciji nije mogao propustiti Miguel Bezos, očuh milijardera čije prezime nosi.

Paparazzi su 79-godišnjeg Miguela uhvatili dok je napuštao hotel prije ceremonije, a suze je skrivao crnim sunčanim naočalama.

Unatoč tome što nije biološki otac, Miguel je bio konstantna podrška kroz sve Jeffove poslovne avanture, uključujući osnivanje Amazona.

Odgajao ga kao da mu je vlastitog sina, a podržavao je i njegova ulaganja čak i kada ga je Jeff upozorio da bi mogao izgubiti svoj novac, stoji u knjizi Brada Stonea iz 2013. godine ''The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon''.

Miguel je Jeffa posvojio kad je imao 4 godine, priznavši ga kao sina kad se oženio njegovom majkom Jacklyn. Biološki otac Jeffa je poduzetnik Ted Jorgensen, a od Jeffove majke rastao se 1965. Jeff je često isticao kako mu je emocionalna podrška roditelja pomogla da od investicijskog bankara postane poduzetnik.

Miguel i Jacklyn su u braku dobili dvoje djece, kćer Christinu 1969. i sina Marka godinu dana kasnije.

Godine 2000. Jacklyn i Miguel osnovali su Zakladu obitelji Bezos, filantropsku organizaciju usmjerenu na obrazovanje. Prema web stranici zaklade, njezina je misija ''ulagati u znanost učenja i iskustva koja su mladima potrebna od rođenja do srednje škole kako bi slijedili vlastiti put do uspjeha''. Kroz ovu zakladu donirali su značajna sredstva, uključujući 166 milijuna dolara NYU Langone Healthu.

Miguel Bezos rođen je 1945. godine u Santiagu de Cuba, Kuba. Njegovi roditelji su bili vlasnici pilane, no nakon što je Fidel Castro došao na vlast i nacionalizirao njihovo poslovanje, odlučili su poslati 16-godišnjeg Miguela u SAD kao izbjeglicu. Stigao je sam 1962. godine, bez znanja engleskog jezika, i proveo tri tjedna u izbjegličkom kampu Camp Matecumbe na Floridi. Nakon toga je preseljen u Wilmington, Delaware, gdje je pohađao srednju školu, a kasnije dobio stipendiju za studij na Sveučilištu u Albuquerqueu.

Miguel je proveo više od tri desetljeća radeći kao inženjer i menadžer u ExxonMobilu. Godine 1995., on i Jacklyn uložili su oko 245.000 dolara u Jeffovu tadašnju internetsku knjižaru, Amazon.

Jeff Bezos često ističe koliko mu je Miguel bio važan kao otac i uzor. U intervjuima je naglašavao Miguelovu radnu etiku, toplinu i smisao za humor, te ga opisao kao "izuzetnog uzora".





