Minea o svojim počecima na Novoj TV: ''Tu se zakuhala cijela priča!''

Povodom velikog jubileja, 25 godina postojanja Nove TV, razgovarali smo s jednom od njezinih najprepoznatljivijih lica, Renatom Končić Mineom.

Iako je Renatu Končić Mineu publika prvo upoznala kao pjevačicu, posljednjih godina uspješno se profilirala kao voditeljica, a njezina vedrina i profesionalnost obilježile su brojne televizijske formate.

S nama je podijelila svoja sjećanja, anegdote s početaka te kako gleda na razvoj televizije i vlastitu ulogu u toj priči.

Minea je jedna od onih ljudi koji su uz Novu TV već dugi niz godina. Kakav je osjećaj biti dio te priče?

''Od prvog dana zahvalna sam na prilici da uopće budem dio ekipe Nove TV, odnosno redakcije IN magazina, i da imam posao koji zaista volim i u kojem uživam. Toliko da mi je teško uopće ga nazvati poslom. Godine lete kao lude i kad se okrenem teško uopće vjerujem da je toliko godina iza nas. S obzirom na to da ja Novu TV pratim od samih početaka, od prvih dana kada se počela emitirati, nekako sam zavoljela Novu TV i prije nego sam došla na televiziju i počela raditi. Nova TV u stvari je mjesto gdje vam je svaki dan drugačiji, nikada nije dosadno, uvijek je interesantno, ali ono što me najviše veseli je taj moj kolektiv i ljudi s kojima volim provoditi vrijeme. Imate neke kolege s kojima se ni ne viđate toliko često jer nisu iz redakcije nego jednostavno s televizije, ali uvijek ako se sretnemo negdje po zgradi ili popijemo kavu ili popričamo, uvijek je to veselo i zabavno. Ne mogu ni zamisliti svoj život bez Nove TV i zaista sam sretna što sam dio cijele ekipe'', iskreno nam priča Mine.

A kad se osvrne na sve što je prošla na Novoj, što joj prvo padne na pamet?

''Pa prije svega puno nezaboravnih dana i situacija, što sa snimanja, što na samoj televiziji, ali i mogućnosti da upoznate ljude i radite s ljudima s kojima nikad ne bi da niste na televiziji. Pa onda veselja kad neko slavi rođendan ili kad je nekakva posebna prigoda koja se obilježava. Općenito, kod nas u redakciji je jako veselo i svaki dan je zabavan na svoj način. Ne mogu izdvojiti nekakve konkretne momente zato što, kažem, mnoštvo se posebnih uspomena stvorilo kroz sve moje godine na Novoj TV, i stvaraju se još uvijek. Televizija vam omogućava zaista veliko šarenilo, da to tako nazovem, i jednostavno nikad vam ne može biti dosadno'', priča nam Minea koja se rado sjeća svojih prvih dana na Novoj TV? Kako je došlo do suradnje?

''Naravno da se sjećam prvih dana i uvijek će mi ostati u prekrasnom sjećanju. Sve je nekako počelo s mojim dolaskom u prvu sezonu showa Tvoje lice zvuči poznato, kad sam bila jedan od kandidata, i tu se zakuhala ta cijela nekakva priča i ljubav prema Novoj TV. Nakon završetka showa dobila sam ponudu da ostanem raditi na projektu Radna akcija, kasnije je to bio Dom iz snova, i nekako sam tu već ušla u jednu priču koja mi se jako svidjela. Ubrzo nakon toga stigao je poziv za IN magazin i tu voditeljsku ulogu u kojoj se do tada još nisam imala prilike okušati i moram priznati da sam je s veseljem prihvatila. Međutim, bila je prevelika moja odgovornost i nekako sam imala potrebu jako dobro se pripremiti, ući u cijelu tu priču jer ljudi misle da je to vrlo jednostavno, ali zaista nije. Velike pripreme su bile prije samog mog pojavljivanja u studiju, pred kamerama. Trebalo mi je sigurno nekakvih dva, tri mjeseca da se apsolutno opustim, da postanem sigurna i u sebe i u to što radim i onda je sve nakon toga bilo lakše. Tako da ja uvijek volim naglasiti, ali zaista, da sam zahvalna na svim prilikama koje sam dobila i uvijek naglašavam da stvarno uživam u svemu tome što radim i teško mi je to nazvat poslom'', dodaje Minea koja tvrdi da nije mogla ni zamisliti da će ta suradnja potrajati više od desetljeća i postati tako važan dio njezinog profesionalnog identiteta?

''Nisam to mogla zamisliti i nisam si mogla tada ni predočiti ovakav razvoj situacije. Kad sam krenula u priču s IN magazinom, bilo je sve nekako neopterećeno. Nisam razmišljala o tome koliko bi to moglo trajati i koliko ću ja u stvari biti dio Nove TV. Međutim, s godinama sam toliko zavoljela Novu TV i svoju ulogu na toj televiziji i super mi je što imam priliku sudjelovati u drugim projektima. Ta priča razvila se na jednu malo širu razinu i sada da gledamo budućnost, rekla bi da se mogu vidjeti na televiziji i narednih deset godina. Naravno, nikad ne znamo što nam budućnost nosi, što nosi sutra, za sada je ovako kako je i presretna sam s time'', kaže.

Dugo vodi IN magazin, emisiju koja je postala sinonim za dobru atmosferu, stil i informacije iz svijeta poznatih. Što joj ta emisija znači?

''Pa dnevni boravak IN magazina je moj drugi dnevni boravak. Imam jedan doma i drugi mi je tamo. IN magazin je jedna prekrasna priča, odnosno prekrasna emisija u kojoj mi informiramo ljude, na najljepši mogući način, o aktualnim zbivanjima i događanjima. Ono što me posebno veseli je da smo pozitivni, da smo točni, da smo veseli i da imamo jednu dobru energiju koju naši gledatelji prepoznaju. Ekipa koja radi priloge zaista se trudi i to su sve ljudi puni pozitive, entuzijazma i svaka priča donosi nešto lijepo i dobro. Veseli me jako što ne ulazimo u nekakvo žutilo ili crnilo. Ljudi se vrlo rado odazivaju na naše pozive, vrlo rado su gosti u našem studiju i to je ljepota svega ovoga'', zaključila je Minea.

Koliko je zahtjevno iz dana u dan donositi novu energiju, čak i kada privatno nije "sve po špagi"?

''S vremenom sam naučila svoj privatni život ostaviti po strani i nikad ga ne miješam s poslom. Čak i ako postoji nešto što je možda taj dan malo pokvarilo moje raspoloženje ili nešto nije kako bi trebalo biti, uvijek kad dođem u redakciju živnem, oraspoložim se i okrenem priču na drugu stranu. Sama po sebi sam pozitivna, vesela, uvijek volim okretati priču na pozitivu, ali to su ljudi u redakciji koje ja volim, neki su mi već i dobri prijatelji, tako da nema tog dana da dođem u redakciju, a da mi se raspoloženje ne popravi. Sve sreća tih takvih dana je vrlo malo jer ja kažem obično sama po sebi, veselim se dolasku na televiziju, pa sam općenito sretna u startu. Nije potrebno nešto posebno se pripremati, energetski je to tako kako je i ne treba nikakva posebna energija iz dana u dan. Kad si veseo i zadovoljan, onda se to osjeti i na van i jednostavno tu nema mjesta glumi, nego je uvijek tako baš kako je'', govori Minea koja je s nama podijelila i što publika možda ne zna o pripremi i produkciji takve emisije.

''Puno puta smo mi znali već našim gledateljima dočarati kako nastaje jedna naša emisija i koliko se vrijednih ruku mora spojiti da bi nastala jedna takva kvalitetna emisija, a mi ju isporučujemo iz dana u dan. Dakle, veliki rad je iza toga i dugačak proces nastajanja i pripreme, a naši vjerni gledatelji su već nekako i s time upoznati jer barem jednom godišnje im dajemo pristup u vidu nekakvog priloga ili nečeg sličnog da oni vide kako to sve skupa funkcionira. Kad gledatelji pogledaju sam finiš, onda se to vjerojatno njima čini jednostavno i ne razmišljaju koliko je u stvari to težak i zahtjevan projekt. Ima tu puno posla, no naša redakcija je ispunjena ljudima koji isto tako s guštom rade svoj posao, i svu svoju energiju, entuzijazam i zadovoljstvo pretaču u svoje priloge i to ima rezultat kakav ima''.

Osim lifestyle formata, Minea je bila i u drugim zabavnim projektima. Koji joj je bio najdraži televizijski izazov?

''U principu svaki televizijski angažman sam radila s velikim guštom. Međutim, ako bih trebala baš izdvojiti nešto onda bi to bili Dom iz snova i Radna akcija. To je jedna priča humanog karaktera, nešto gdje si u prilici napraviti nešto prekrasno i lijepo te pomoć ljudima kojima je pomoć zaista potrebna. Ja sam već puno puta znala reći kad bih morala birati nešto što bih vodila do kraja života, odabrala bih vjerojatno projekt kao što je Radna akcija jer u tome sam nekako ispunjena, sretna i sama činjenica da pomažete nekome već, evo, meni ispunjava i dušu i srce''.

Postoji li neka situacija iz emisije – gaf, iznenađenje ili neplanirani trenutak – koji nikad neće zaboraviti?

''U ovom trenutku teško mi se uopće sjeti tako nekih stvari. Naravno, u ovih proteklih godina bilo je situacija koje možda su bile smiješne, ovakve ili onakve, no ono što je najbitnije je da nikad nije bilo ništa negativno što bih htjela prekrižiti ili zaboraviti. Dakle, nije bilo nekakvih loših, negativnih trenutaka, dapače, sve što se dešavalo bilo je vezano na pozitivu i uvijek je to bio nekakav smijeh ili zezancija. Kad imate dobru ekipu oko sebe, onda smijeha ne nedostaje'', tvrdi naša voditeljica.

A kako gleda na svoj profesionalni put – od pjevačke karijere do televizijske voditeljice? Je li sve teklo prirodno, ili je bilo puno neočekivanih skretanja?

''Pa ja znam reći, i zaista je to istina, da je meni životni put nekako bio spontan i posložen totalno kontra onoga što sam ja planirala. Život te demantira i kad misliš jedno, ispadne apsolutno drugačije. Kroz same nekakve moje glazbene početke, koji su također došli spontano, nekako mi je blizak bio rad na televiziji, dakle, kamere su mi već bile prirodne i po pitanju toga sam bila apsolutno opuštena. No, nikad ne znate što vas čeka i kako ćete se, u stvari, snaći ili funkcionirati. Međutim, evo, meni je sve išlo nekako glatko. Sve je bilo spontano, a što se tiče televizije, nikad nisam ništa planirala. Ono što je kod mene još specifično je da kad god dobijem ponudu za nešto ili kad god se s nekim nešto dogovorim, onda je tu meni na prvom mjestu profesionalizam i da ja to odradim tako da opravdam povjerenje koje mi je dano. Znači, od prvog dana dolaska na televiziju, meni je samo bilo najbitnije da ja opravdam povjerenje ljudi koji su mi dali da postanem dio ove ekipe, da radim to što radim i da uživam u svemu tome. Tako da, nekako i sama sebi kažem, ove godine su proletjele, ali voljela bi da imamo još svi na toj televiziji puno lijepih zajedničkih godina'', kaže.

Osjeća li da ste se više pronašla u televiziji nego u glazbi, ili su to za nju jednostavno različiti oblici izražavanja?

''Pa nikad, u stvari, ne dijelim glazbu od tog nekog voditeljskog dijela. Teško mi je uopće reći što više volim ili u čemu se bolje snalazim, s obzirom da s jednakim žarom radim i jedno i drugo. Glazba je bila moja prva ljubav i s glaznom sam krenula, kasnije je došao taj voditeljski angažman, ja sam ga objeručke prihvatila, tako da veselim se jednom i drugom u jednakoj količini i često znam reći da me gore netko pomazio jer mi je dao priliku da radim u životu ono što volim i ono čemu želim. Puno ljudi nažalost mora prisiljeno raditi nešto što mora ili zato što nema priliku nešto drugo i eto ja sam jedna od onih rijetkih sretnica koja može reći ono da volim i sretna sam što radim to što volim'', zaključila je.

Koji ju je trenutak na Novoj TV najviše obilježio – onaj koji bi rado stavila u svoju profesionalnu ''kapsulu vremena"?

''U kapsulu vremena bih stavila apsolutno sve vezano uz televiziju, zato što kad o nečemu ne sanjate uopće i ne nadate se da ćete imati takvu priliku, jednostavno živite neki svoj drugačiji život i onda vam se sve nekako podredi tome da vi ipak dođete na tu televiziju i postanete dio cijelog tog medija, onda shvatite da u životu je sve neizvjesno i koliko god vi radili neke planove, ne možete utjecati na razvoj nekih situacija. Tako da ja bih nekako kompletno tu moju priču sa televizijom stavila pod jednu kapsulicu i samo bi ispod nje napisala velikim slovima – hvala'', kaže.

Kako publika reagira na nju danas, s obzirom na njezinu dugogodišnju prisutnost u medijima – osjećat li da je postala dijelom njihove svakodnevice?

''Pa često mi se zna dogoditi da me na ulici zaustave, onda me spontano pozdrave jer misle da se znamo, u prolazu onako ljudi nešto pitaju, zaista imaju osjećaj da se poznajemo, a to je jedan osjećaj zato što svakodnevno sam na televiziji, pa onda ulazim u njihove domove i vjerojatno me toliko već sad gledaju da imaju osjećaj ljudi da se poznajemo. Meni je to simpatično i drago, pogotovo kad dođem na plac pa s kumicama, onda sa svakom imate što za popričat. Zato što one pogotovo su naša vjerna publika, znaju točno sve što se dešava i prate sve priloge. Tako da su to sve zanimljive situacije i općenito volim druženja, volim ljude, volim kontakt s njima i meni to nikad teško nije padalo, dapače, sretna sam radi toga. Ako me neko slučajno u prolazu pozdravi zato što misle da me poznaje, ja uredno odzdravim, nasmijem se i to su meni neke normalne situacije'', priča nam.

Ima li neki komentar ili poruku gledatelja koja ju je posebno ganula?

''Pa uvijek me dirnu i dođu do mene situacije kad ljudi nas hvale, kad su svjesni koliko se mi dajemo toj televiziji. Volim kad primijete da u stvari radimo puno stvari, ne samo ja, nego svi moji kolege na televiziji, da bi stvorili jednu emisiju poput In magazina. Između ostalog, ja imam sreću da radim i neke rubrike poput Zvjezdanog iznenađenja. Imala sam razne takve rubrike kroz sve ove godine. Ali recimo kad uveselite neke osobe s nekim iznenađenjima koja nisu očekivali, pa onda nekako sa smješkom na licu gledate. U stvari volim kad su takve neke priče, kad se rade neke lijepe pozitivne stvari, pa vam uvijek ostane nekakvo lijepo sjećanje i vi gledate s osmijehom na licu na sve skupa što ste napravili'', kaže.

A kako ste se ona osobno mijenjala kroz godine rada na televiziji?

''Pa neminovno je da se čovjek promijeni s godinama. Mislim svaki novi dan na televiziji je novo iskustvo. Svaki dan se nešto novo nauči, a nekako svi kažemo da godine donose neko iskustvo i zaista to je tako. Često se kaže - eh da mi je bilo ovo iskustvo i ova pamet kad sam bio mlađi, jer zaista sad puno lakše nekako ideš kroz život, snalaziš se u raznim situacijama i nekako lakše pristupaš problemima. Tako da puno toga kroz godine naučiš, s raznim situacijama se naučiš nositi. Rasteš i napreduješ kako i duhovno, tako i sa znanjem i tako u nekim postupcima i postaješ nekako bolji čovjek, barem ja to tako gledam''.

Što bi poručila mlađoj sebi, onoj koja je tek ulazila u svijet medija?

''Pa kod mene u životu je sve nekako bilo slučajno i uvijek sam voljela primati savjete od starijih i iskusnih, mudrih osoba, pogotovo od obitelji odnosno roditelja i starijeg brata. Možda ne bih ništa konkretno poručila, nego bi samo rekla budi takva kakva si bila. Ja sam zadovoljna sama sa sobom, zadovoljna sam svojim putem, zadovoljna sam načinom kako sam funkcionirala i kako sam prihvaćala događaje, zadovoljna sam što nisam zanemarila te neke ljudske vrijednosti koje su mi roditelji pokušali usaditi odmalena, tako da u principu možda bi sama sebi poručila budi to što jesi i uvijek stoji čvrsto na nogama'', govori.

Kako nalazi ravnotežu između svoje privatne Minee i one koja je svaki dan pred kamerama?

''Pa sad sam već s godinama naučila da sam ja ja i da nužno nemam potrebe mijenjati se i biti jedno ispred kamera ili na pozornici kad imam koncert. Dajem iskrenu sebe i dajem se sto posto. Ne glumatam, ne pravim se da sam netko tko nisam i u principu nemam dvije strane, jednu za javnost, a drugu za privatan život. To sam što jesam i nekako se trudim zadržati samu sebe sve ove godine i ono što mi je možda najbitnije bilo u svemu je da se ne mijenjam i da ostanem ista po pitanju ophođenja prema ljudima. Odnosno da zadržim suosjećanje i obazrivosti'', govori nam.

Ima li još neki televizijski format koji bi voljela voditi – možda nešto sasvim novo, drugačije?

''Uvijek postoji želja za napredovanjem, za nečim novim, za iskušati nešto u čemu nisam bila. Međutim ja nikad ne radim planove na taj način nego ako se desi neka situacija ili ako se pojavi prilika onda razmišljam o njoj i ako mi je stalo do toga onda se trudim oko toga. Jako sam zadovoljna sa svime što imam i što radim i recimo Nova TV mi je otvorila jako puno mogućnosti za koje nikad nisam sanjala da bih mogla imati, a apsolutno sam otvorena i za sve nove izazove i prilike''.

Što bi voljela da publika zna o njoj, a još nije imala priliku reći?

''Ove godine uz rođendan Nove TV slavim i 30 godina svoje glazbene karijere i iskoristit ću priliku da spomenem 17.9. i koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Osim što mi je na taj dan rođendan proslavit ću tu veliku brojku i uz svoje fanove i ljude koji su mi dragi provesti večer s puno smijeha, veselja i lijepih emocija. Vjerujem da ću imati jedno prekrasno sjećanje na tu večer kojom ću obilježiti sve te silne godine na glazbenoj sceni. Uz cijelo to putovanje se lijepo uklopila i ta voditeljska uloga i rad na televiziji, odnosno projekti koji su mi upotpunili život i učinili me još sretnijom osobom. Tako da imam razloga biti zahvalna'', rekla nam je Minea.

I za kraj – koja bi bila njezina poruka svim gledateljima koji su ju vjerno pratili kroz sve ove godine, i koji zajedno s njomslave 25 godina Nove TV?

''Pa mislim da nema ljepše nego primati ljubav i uzajamno naravno i davati ljubav gledateljima, živjeti i raditi za njih da bi oni bili sretni i zadovoljni. Imamo gledanost uvijek respektabilnu, znači gledatelji su nam dali svoje povjerenje, kako zabavnom programu, tako i informativnom, tako kompletno cijelom programu Nove TV. Hvala našim gledateljima, to nam je najveća nagrada. Ja sam na Novoj TV nekih 9 godina, ali 25 godina i ja skupa dišem s Novom TV jer sam ih pratila od prvih trenutaka. Nadam se da će gledatelji i dalje uživati u našem programu, da će uživati u svemu što ćemo i mi pružati. IN magazin će i dalje biti na raspolaganju gledateljima i uvijek će nam biti najvažnije njihovo zadovoljstvo. Ja ću sa svojom kolegicom Miom uvijek na najljepši mogući način prezentirati sve te priče i javljati se svakodnevno iz studija, odnosno iz dnevnog boravka našeg IN magazina i uveseljavati ih nadam se i dalje kao što je to bilo do sada'', zaključila je Minea.

