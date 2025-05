Imala je samo 19 godina kad joj se dogodio životni preokret: ''Bila je to moja prva uloga na Novoj TV''

Povodom velikog jubileja, 25 godina Nove TV, razgovarali smo s glumicom Jagodom Kumrić, čije su uloge u popularnim domaćim serijama obilježile televizijski program i osvojile publiku diljem Hrvatske.

Od prvih pojavljivanja na malim ekranima do prepoznatljivih likova koji su ostali u sjećanju gledatelja, Jagoda Kumrić postala je jedno od lica koje se neraskidivo veže uz uspjehe domaće TV produkcije. U iskrenom razgovoru osvrnula se na najvažnije trenutke svoje karijere, izazove glumačkog poziva te što joj znači suradnja s Novom TV kroz sve ove godine.

Nova TV slavi 25 godina postojanja, a Jagoda je uz nju već dugi niz godina kroz brojne serije i projekte. Kako bi opisala svoj odnos s ovom televizijom?

Larin izbor, Jagoda kao Nikol Foto: Nova TV

''S Novom TV jako lijepo surađujem na raznim projektima još od Larinog izbora 2011. godine. Proteklih 14 godina smo surađivali uvijek na obostrano zadovoljstvo'', izjavila je Jagoda, te se prisjetila svoje prve uloge na Novoj TV.

Kako je došlo do toga, i kako se tada osjećala?

''Moja prva uloga na Novoj TV je bila uloga Nikol u Larinom izboru. Budući da sam tada imala tek 19 godina, za mene je tako velika uloga na televiziji bila životna prekretnica. Preselila sam se u Zagreb i otkrila potpuno novi svijet snimanja i novih poznanstava. Bilo je to jedno neobično, zanimljivo i lijepo iskustvo'', prisjetila se Jagoda.

Kumovi, Jagoda i Konstantin Foto: Nova TV

Publika je pamti iz niza velikih serija – ''Larin izbor'', ''Drugo ime ljubavi'', ''Kud puklo da puklo'', i "Kumovi". Koja joj je od tih uloga najposebnija, i zašto?

''Pa svaka mi je posebna na svoj način, jer je svaka došla u nekoj drugoj fazi mog života. Izdvojila bih možda Snježanu iz ''Kud puklo da puklo'' jer sam se s njom najviše zabavljala''.

Kakav je osjećaj biti dio televizijskih projekata koji su privlačili stotine tisuća gledatelja svakog dana?

Jagoda Kumrić kao Irena, Drugo ime ljubavi Foto: Nova TV

''Lijepo je znati da publika prepoznaje i da im se sviđa to što mi tako dugo i vrijedno snimamo. Naš posao je zabaviti ljude i ako smo barem pola ciljane publike uspjeli zabaviti, nasmijati, dirnuti na neki način onda je to uspješan projekt'', zaključila je Jagoda.

Kako se inače priprema za likove koje igra? Ima li posebne glumačke rituale?

''Pripremam se uvijek jako temeljito. Pokušam napraviti najbolju pripremu koju mogu, a to je da naučim tekst i da promislim o tome tko je to lice koje igram, u kojoj se situaciji nalazi i što radi'', objasnila nam je, a nas je zanimalo postoji li neka anegdota sa snimanja koju nikada neće zaboraviti?

Kud puklo da puklo, Jagoda kao Snježana Foto: Nova TV

''Postoji u 14 godina snimanja jako puno anegdota, ali prepričavanjem na papiru gube smisao i duhovitost'', smatra.

Koja joj je bila najzahtjevnija scena ili uloga koju je radila na Novoj TV?

''Svaka uloga mi je bila zahtjevna na svoj način. Što se tiče scena, malo zahtjevnije nego inače su mi bile scene joge u Kumovima, budući da se inače ne bavim jogom pa sam se za to morala dodatno educirati'', priznaje.

A prepoznaju li je ljudi na ulici po likovima koje je igrala? Ima li neko posebno zabavno ili dirljivo iskustvo s publikom?

''Najčešće me prepoznaju po seriji koja je u tom trenutku aktualna, ali jednako me prepoznaju i kao Nikol iz Larinog izbora. Budući da je toliko vremena prošlo sad mi prilaze odrasli ljudi koji su Larin izbor gledali kao djeca i sjećaju me se kao televizijske figure iz svog djetinjstva. To mi bude simpatično'', priznaje.

Jagoda Kumrić (FOTO: Miranda Cikotic/PIXSELL)

Mnogi likovi koje je igrala bile su snažne, životne žene – koliko joj je važno prikazivati takve likove na ekranu?

''Važno je na ekranu prikazati svaki lik koji nosi neku priču, inspiraciju, snagu. Ne mislim pritom da to moraju biti neobično snažni karakteri ili da moraju imati neobičnu životnu priču, ponekad se prava snaga krije u naizgled običnim životima i ljudima. To je ono što je meni najzanimljivije, obični ljudi i svakodnevne situacije'', kaže.

Kako se ona osobno razvijala kroz sve te godine rada na Novoj TV – kao glumica, ali i kao osoba?

''Razvijala sam se sukladno godinama, obrazovanju i najviše životnom iskustvu. Svaka životna faza nosila je određeno glumačko znanje i vještine'', kaže, a evo i je li joj teško balansirati između privatnog života i zahtjevnog televizijskog ritma?

Jagoda Kumrić Foto: Miranda Cikotic/Pixsell

''Svi mi imamo neki posao i neki privatni život, mislim da balans između mog posla i privatnog života nije ništa drugačiji od balansa neke službenice u banci, učiteljice, veterinarke...Uz dobru organizaciju i dobro posložene prioritete sve se to može'', smatra.

Ima li neka uloga ili žanr koji još nije radila, a to priželjkuje?

Jagoda Kumrić - 9 Foto: Nova TV

''Ima puno uloga i žanrova koje nisam radila, a voljela bih. Tu trenutno mislim na kazališne uloge koje bih voljela ostvariti. Isto tako bih se voljela okušati u nekoj ozbiljnoj filmskoj ulozi. Nikada nisam sinkronizirala crtić, pa bih i to voljela probati'', otkrila nam je.

I za kraj, ovo je njezina poruka svim gledateljima koji su ju pratili kroz sve te serije?

''Gledateljima bih poručila - hvala što pratite i cijenite ono što mi tako vrijedno pripremamo za vas''.

