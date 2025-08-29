Joksimovićeva kći slavila rođendan, njegovo iznenađenje ju je posebno dirnulo

Mina Joksimović, kći Željka Joksimovića, proslavila je svoj 30. rođendan na Mykonosu, a priliku za poklon nije propustio ni slavni otac.

Kći Željka Joksimovića Mina ovih dana nalazi se na Mykonosu, gdje je proslavila svoj 30. rođendan.

Tijekom cijele večeri, najstarije dijete eurovizijske zvijezde, koju je dobio u braku s bivšom suprugom Vesnom, objavljivala je Instapriče iz restorana, podijelivši dio atmosfere sa slavlja. Bili su prisutni i plesači i prskalice, no za posebni dio večeri se pobrinuo sam Joksimović.

Konobari su Mini na stol donijeli čokoladnu tortu s prskalicom, a ona nije skidala osmijeh s lica. Nešto kasnije je na Instagramu objavila kako se za tortu pobrinuo njezin otac, napisavši: "Iznenađenje od najboljeg oca."

"Odrastala sam kao i sva druga djeca. Iako sam bila svjesna očeve popularnosti i velikog uspjeha, nikada se zbog toga nisam smatrala posebnom niti drugačijom. Tata je uvijek bio tu za mene tijekom mog odrastanja i trudio se usmjeravati me ispravno, i u životu i u poslu", ispričala je Mina jednom prilikom o svom ocu, dodavši kako nikad nije imala privilegije zbog njega.

"Nikada nisam imala privilegije, niti su mi se vrata otvarala zbog mog oca. Roditelji su me učili da se za sve moram izboriti sama, a oni su uvijek tu da me podrže ili pomognu. Naravno, bilo je i trenutaka kada sam nailazila na poteškoće upravo zbog poznatog oca, od strane pojedinih profesora ili vršnjaka, ali sve je to sada iza mene", poručila je Mina, čije se ime nalazi u samom nazivu Joksimovićeve diskografske kuće Minacord.

