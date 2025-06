Matiji Dediću prije smrti ostvarila se velika želja: ''Bilo je to nešto nestvarno...''

Matija Dedić prije smrti snimio je pjesmu s divom naše glazbene scene, što si je želio godinama.

Naš cijenjeni jazz-pijanist i skladatelj Matija Dedić preminuo je u 53. godini života.

Ta vijest šokirala je hrvatsku javnost, a od njega se i dalje opraštaju brojni kolege s glazbene scene.

A s jednom divom glazbene scene Matija je dugo priželjkivao suradnju. Bila je to Josipa Lisac, a Matija je s njom počeo surađivati zbog svojih planova za projekt ''Ladies''.

To je za njega bilo od posebnog značenja jer je Josipa Lisac svoju karijeru započela pjesmom ''Što me čini sretnom'', koju je za nju napisao Matijin otac, pokojni Arsen Dedić.

''Krug se na neki način zatvorio od Arsenove pjesme, koju je interpretirala kao mlada djevojka, do njenog poziva da joj Lu bude gost na nevjerojatnom koncertu u Kući umjetnosti u Šibeniku, koja nosi ime mog oca. Ta gesta, pozitiva i toplina s kojom se ophodila prema Lu - bilo je to nešto nestvarno i na čemu sam izrazito zahvalan, a tim je pozivom napravila za nju nešto što joj je utkano u srce i što zasigurno spada u sam vrh njezina dosadašnjeg glazbenog puta te to iskustvo ostaje nezaboravno za nju'', ispričao je prije mjesec i pol Matija Dedić za tportal.

Josipa je nastupala i na njegovu posljednjem koncertu 11. svibnja.

Matija Dedić odrastao je okružen glazbom, a o slavnim roditeljima uvijek je pričao s ponosom. Njegovu životnu priču pročitajte OVDJE.

Matija je ljubio samozatajnu Marinu Scotti, a 2002. godine dobili su kćer Lu, koja je njihovo jedino dijete. Tko je ona, pogledajte OVDJE.

Matijina majka Gabi Novak prije nekoliko godina ostala je bez supruga, a sad i bez sina jedinca. Novak se posljednjih nekoliko mjeseci nalazi u jednom domu za rehabilitaciju u Zagrebu, gdje se liječi od ozljede kralježnice, a više pročitajte OVDJE.

