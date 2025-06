Tko je lijepa glumica iz hit-serije čiji privatni život krije neočekivanu istinu?

Brianne Howey u stvarnosti je sve suprotno od uloge zbog koje je postala planetarno popularna.

Brianne Howey možda vam je postala poznata tek u hit-seriji ''Ginny & Georgia'', no ova talentirana glumica već godinama gradi karijeru ispred i iza reflektora - i to bez skandala.

Rođena 24. svibnja 1989. u Kaliforniji, Brianne je odrasla u velikoj obitelji kao najstarija od petero djece. Život sa samohranom majkom kasnije će joj pomoći da ulogu Georgie Miller, majke s turbulentnom prošlošću, odigra s nevjerojatnom uvjerljivošću.

Diplomirala je glumu na prestižnom Tisch School of the Arts u New Yorku, a karijeru je započela manjim ulogama u serijama kao što su ''90210'', ''Revenge'', ''Scream Queens'' i ''The Exorcist''. Unatoč brojnim pojavljivanjima, pravo priznanje stiglo je tek 2021. kad je zaigrala glavnu ulogu u seriji ''Ginny & Georgia''.

Zanimljivo, za razliku od svoje televizijske uloge, Brianne u stvarnom životu vodi vrlo miran i stabilan život. U srpnju 2021. udala se za odvjetnika Matta Zieringa, a u ljeto 2023. par je dobio prvo dijete.

Mediji rijetko pišu o njoj izvan konteksta glume, što je u Hollywoodu prava rijetkost.

Vrlo je popularna i na Instagramu, gdje je prati 3,4 milijuna pratitelja.

