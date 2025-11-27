Kako izgleda kći Johna Travolte? Njegova je preslika, a zajedno su prošli najteže trenutke

John Travolta ponosni je otac kćeri Elle Bleu koja mu jako sliči, a dobio ju je u braku s pokojnom suprugom.

Slavni holivudski glumac John Travolta o privatnom životu ne voli puno govoriti, a naročito nakon tragedija koje su pogodile njegovu obitelj.

Najteže trenutke prebrodio je s kćeri Ellom Bleu, koja je prava ljepotica.

John i Ella Bleu Travolta - 9 Foto: Afp

Ella Bleu rođena je 3. travnja 2000. u Los Angelesu, gdje je i započela svoje prve korake pred kamerama. Već sa 7 godina pojavila se uz oca u Disneyjevoj komediji ''Old Dogs'', a publika je odmah primijetila njezin prirodni šarm.

Ella Bleu Travolta - 8 Foto: Afp

No, djetinjstvo joj nije bilo bajkovito. Godine 2009. obitelj pogađa prva velika tragedija – smrt njezina starijeg brata Jetta Travolte, koji je preminuo u 17. godini od posljedica teškog epileptičnog napadaja tijekom odmora na Bahamima. Ella se tada povukla iz javnosti, a njezin osmijeh nestao je iz medija.

Pogledaji ovo Celebrity Ben Affleck više ne izgleda ovako! Njegov zaštitni znak otišao je u povijest

Dok se svijet 2020. godine borio s pandemijom, Ella Bleu proživljavala je svoju najdublju tugu. Nakon dvije godine tihe borbe s rakom dojke njezina majka, glumica Kelly Preston, preminula je 12. srpnja 2020. u dobi od samo 57 godina. Kelly nikada nije javno govorila o bolesti – borila se hrabro, u tišini i dostojanstveno.

Ella Bleu Travolta - 6 Foto: Afp

Ella je majčinu smrt doživjela kao golem emocionalni udarac.

''Imala sam čast imati te kao majku. Svaki dan je bio blagoslov'', napisala je tada u emotivnoj objavi. Od tog trenutka Ella je odlučila svoju tugu pretočiti u glazbu i umjetnost.

Kelly Preston, John i Ella Bleu Travolta Foto: Afp

Kelly Preston, John i Ella Bleu Travolta - 2 Foto: Afp

Inspirirana majkom Ella počinje pisati pjesme tijekom pandemije. U pjesmi ''Little Bird'' nježno se obraća Kelly, a EP "Colors of Love" postaje emotivni glazbeni dnevnik izgubljene kćeri. Glazbom ne liječi samo sebe – nego i dodiruje one koji su prošli kroz sličan gubitak.

Pogledaji ovo Celebrity Splićanin Šime ušutkao je zle jezike o odnosu s Majom Šuput: ''Čekaj trenutak...''

Osim glazbe, Ella se vraća i glumi. U trilernom filmu ''The Poison Rose'' iz 2019. glumi uz oca Johna Travoltu i Morgana Freemana. Također, 2022. debitira kao manekenka na New York Fashion Weeku, a 2024. osvaja i Milan Fashion Week. No ovoga puta ne dolazi kao ''Travoltina kći'' – već kao Ella Bleu, umjetnica s vlastitim stilom i glasom.

John i Ella Bleu Travolta - 1 Foto: Afp

Iako joj je život bio ispunjen reflektorima, tragedijama i slavom, Ella Bleu danas vodi tihu, ali snažnu borbu za vlastiti identitet. Njena priča nije bajka, ali je priča hrabrosti. Djevojčica iz holivudske dinastije postala je žena koja iz gubitka stvara umjetnost.

John i Ella Bleu Travolta - 4 Foto: Afp

John i Ella Bleu Travolta - 3 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova supruga oglasila se o drami pjevača i gradonačelnika Zagreba!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Laura Gnjatović objavila fotografije u badiću s egzotične destinacije: ''Skulptura od djevojke!''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Meri Goldašić objavila popis svojih estetskih korekcija: ''Sve sam si sama platila i nastavit ću''