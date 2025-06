Ovo je pravi razlog zbog kojeg je Taylor Swift s Instagrama obrisala fotografije s Blake Lively?

Nakon što je sud odbacio njegovu tužbu protiv Blake Lively, strana Justina Baldonija odlučila je optužiti Taylor Swift za brisanje fotografija.

Sudac Lewis J. Liman u ponedjeljak je odbacio tužbu vrijednu 400 milijuna dolara koju je Justin Baldoni kao protumjeru podnio protiv Blake Lively i Ryana Reynoldsa nakon što je 37-godišnja glumica podnijela tužbu za seksualno uznemiravanje i uništavanje ugleda.

Isto tako, sudac Liman odbacio je tužbu protiv medija New York Times kojom je Baldoni tražio 250 milijuna dolara zbog klevete nakon što je NYT u detalje obradio Livelynu tužbu.

Ta odluka naljutila je Baldonijevu stranu, koja je još ranije u medije puštala vijesti da su se zbog te tužbe udaljile Lively i njezina najbolja prijateljica Taylor Swift, ujedno i kuma Livelyne djece s Reynoldsom. Kako bi potkrijepili svoju teoriju, oni koji brane Baldonija optužili su Swift da je proteklih nekoliko dana brisala fotografije s Lively. U pitanju su bile osobne fotografije dviju prijateljica, poput čestitki za rođendan.

Taylor Swift i Blake Lively - 4 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Blake Lively - 1 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Blake Lively - 3 Foto: Profimedia

Međutim, prava istina nije u tome što Baldonijeva strana tvrdi, već u sasvim nečem drugom. Naime, 35-godišnja superzvijezda, koja je nedavno objavila kako je poslije šest godina napokon uspjela otkupiti masterirane verzije svojih prvih šest albuma, u kolovozu 2017. u potpunosti je očistila svoj Instagram, izbrisavši sve dotad objavljene fotografije i otprativši sve, među kojima i bliske prijatelje. Tim potezom pjevačica je najavila izlazak šestog studijskog izdanja "Reputation", koji je izašao nekoliko mjeseci kasnije, i prvi singl s tog albuma "Look What You Made Me Do".

Među tim objavama nalazile su se i fotografije Swift i Lively, a to se lako može primijetiti jer su snimke zaslona koje kruže kao navodni dokaz u starom Instagramovu formatu.

Blake Lively i Taylor Swift - 1 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Blake Lively Foto: Profimedia

Lana Del Rey, Taylor Swift, Blake Lively i Ice Spice Foto: Afp

Isto tako, vjerni fanovi Taylor Swift, poznatiji i kao swiftieji, detaljno prate sve vezano uz pjevačicu, a to uključuje i broj objava na Instagramu, kako bi putem društvenih mreža iznijeli novu teoriju o novoj glazbi, a oni bi prvi primijetili da se jedna takva promjena dogodila.

Swift je posljednji put objavila fotografiju s Lively u nizu fotografija sa svog 34. rođendana 2023. godine, a zajedno su posljednji put viđene u listopadu u zajedničkom izlasku s partnerima Travisom Kelceom i Ryanom Reynoldsom.

Taylor Swift i Travis Kelce Foto: Profimedia

Princ William, princeza Charlotte, princ George i Taylor Swift - 1 Foto: Instagram

Zbog te glasine gotovo je ispod radara prošla vijest o tome da je odvjetnički tim Blake Lively putem sudskog zahtjeva tražio svjedočenje menadžera Scootera Brauna, koji je nekad bio zadužen za karijere Kanyea Westa, Justina Biebera i Ariane Grande te neprijatelja Taylor Swift, zaslužnog za skandal s prodajom njezinih mastera.

Blake Lively i Taylor Swift - 14 Foto: Profimedia

Blake Lively i Taylor Swift - 13 Foto: Profimedia

Kako javlja Deadline, toj novoj sudskoj naredbi cilj je prikupiti sve dokumente i informacije koje HYBE America, tvrtka Scootera Brauna putem koje se na teritorij SAD-a distribuira K-pop glazba, posjeduje o radu šefice kriznog PR-a Melisse Nathan za redatelja filma "Priča završava s nama". Nathan je suoptužena u tužbi koju je Blake Lively podnijela na Staru godinu protiv Baldonija i njegova glavnog tima, a prikazana je kao jedna od ključnih osoba iza astroturfing kampanje blaćenja Lively tijekom prošle godine. Jedan od razloga zbog kojih se glumičin odvjetnički tim odlučio i da se osobno ispita Braun jest to što on ima udio u vlasništvu PR tvrtke kojom upravlja Nathan.

Ako ne dođe do medijacije, suđenje će započeti 9. ožujka 2026. na njujorškom sudu.

