Tatjani će MasterChef ostati u najljepšem sjećanju: ''Sve me podsjetilo na maturalac i studentske dane''

Tatjana Krolo za naš portal podijelila je svoje dojmove nakon ispadanja iz MasterChefa.
Odlazak je na nju jako emotivno utjecao, ali danas na sudjelovanje gleda s radošću.
''Osjećaji su bili dvojaki, tuga i olakšanje istovremeno'', prisjeća se Tatjana.
''Tuga, jer sam znala da mogu bolje, ali više neće biti prilike za to. A olakšanje jer je napokon gotovo – stres, izazovni tempo i erupcija emocija.''
Iako je kroz natjecanje prošla brojne izazove, jedan trenutak posebno joj je ostao u sjećanju.
''Najstresnije mi je bilo na audiciji. U jednom sam trenutku čak pomislila da odustanem, ali mi je danas neizmjerno drago što nisam.''
Upravo taj početni strah pretvorio se u motivaciju da izdrži do kraja i pokaže svoju ljubav prema kuhanju.
Kad se osvrne na sve što je prošla, Tatjana kaže da je njezino najveće postignuće zapravo bilo “povratničko kuhanje” u ulozi izazivača.
''Možda nije bilo puno vremena za velika postignuća, ali veseli me pomisao da sam možda nekoga motivirala da se prijavi i pokuša ostvariti svoje snove koji su godinama na čekanju.''
Najveći izazov za nju ipak nije bio stres natjecanja, nego tempo koji nameće sat na zidu.
''Kuhanje mi inače predstavlja odmor i bijeg od stresa, pa mi je bilo teško prihvatiti da imam samo ograničeno vrijeme.''
O kandidatima govori s puno topline.
''Iako sam pristigla posljednja, svi su me sjajno prihvatili. Bili su puni podrške jedni drugima, ali, naravno, natjecanje je ipak u prvom planu.''
U sličnom tonu opisuje i žiri.
''Stjepan, Goran i Mario su veliki profesionalci i znalci, a opet pristupačni i puni podrške. Bilo mi je zadovoljstvo i čast upoznati ih te primiti svaki njihov komentar – i pohvalu i kritiku.''
Kad je riječ o autoritetu, Tatjana ne izdvaja nijednog posebno.
''Sva trojica su autoriteti u svom poslu i svaki njihov komentar bio je vrijedna lekcija koja me dodatno motivirala.''
A što se komentara tiče, priznaje sa smiješkom: ''Svaku pohvalu bilo je lijepo čuti, a kritiku baš i ne.''
Tijekom snimanja nije bilo puno vremena za dublja poznanstva, ali nekoliko ljudi joj je posebno priraslo srcu.
''Nisam stigla upoznati sve kandidate onoliko koliko bih voljela, ali s nekima sam se povezala i voljela bih ih ponovno vidjeti i nakon showa.''
Zajednički život kandidata opisuje kao šaroliku, ali veselu avanturu.
''Sve me podsjetilo na maturalac i studentske dane – bilo je i smijeha i suza, ali najviše smijeha.''
Kandidati će joj ostati u dobrom sjećanju.
Iako je sama napustila natjecanje, i dalje će s veseljem pratiti svoje kolege.
''Gledat ću ih do kraja i navijati. Nadam se da će pobjedniku MasterChef titula biti početak uspješne i dugoročne karijere chefa.''
A što slijedi za Tatjanu nakon MasterChefa? Vraća se svom poslu, ali s jednom velikom razlikom – sada je bogatija za iskustvo koje ju je oblikovalo.
''Moj redovni posao bio je samo kratko na čekanju. Sad treba nadoknaditi propušteno. Nastavljam dalje, ali s osjećajem da sam nešto veliko ostvarila.''
