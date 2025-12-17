Haris Džinović podijelio zanimljiv detalj o sebi: ''Nikada u životu...''

Iako je godinama sinonim za kafansku atmosferu, Haris Džinović otkrio je zanimljiv detalj o sebi koji je mnoge iznenadio.

Pjevač Haris Džinović podijelio je jedan detalj iz privatnog života koji dosad nije bio poznat javnosti.

Poznati pjevač već desetljećima nastupa po kafanama, a sada je otkrio da se nikada nije ozbiljno napio.

Haris Džinović - 5 Foto: Neva Zganec/Pixsell

''Nikada u životu nisam bio pijan do te mjere da ne znam gdje sam. Dogodilo se da mi noge malo oslabe, ali razum mi je uvijek bio bistar. Također, nikad nisam razbio čašu u kafani. Nekima je to način da privuku pažnju ili iskažu emocije, ali meni to ne odgovara. Bavim se umjetnošću i ne volim uzurpiranje glazbenika i same glazbe, niti demonstrativno pokazivanje emocija kroz razbijanje čaša. Ne podržavam takvo ponašanje, ali ga ni ne osuđujem. To može narušiti atmosferu i prekinuti ugođaj, jer se svi tada moraju okretati prema toj osobi… Ako imaš potrebu, idi kući i udari glavom u zid, ali nemoj lomiti čaše'', rekao je Džinović, prenosi Blic.

Haris Džinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Dodao je i još jednu anegdotu.

''Kakva je kafana u kojoj nije bilo tučnjava? Gitarist mi je pričao, bila je jedna velika kafana od 300 mjesta i dogodila se tučnjava. Ne zna se tko koga tuče. Tada je došao policajac, bez remena, s pištoljem koji moraju predati prije nego što odriješe dužnosti. Došao je popiti neki konjak. Nije imao ni 40 kila. Neko je tad rekao: ''Eno murije!'' i svi su poiskakali iz kafane k'o Tom i Jerry. Kafana je bila prazna za jednu sekundu, svi su izašli kroz prozore, niko nije izašao na vrata. Eto što su nekada mogli napraviti autoriteti i kakav je red bio'', ispričao je Haris.

Haris Džinović - 1 Foto: F.S./ATAImages/Pixsell

Podsjetimo, ove godine Haris je punio medijske stupce nakon što se pročulo da se razvodi od supruge Meline.

Melina Džinović - 3 Foto: melina.dzinovic.fp/Instagram

Melina i Haris Džinović Foto: Danijel Soldo/Cropix

