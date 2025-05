Fanovi Eurosonga obrušili su se na Marka Bošnjaka zbog komentara o Izraelu i Ukrajini!

Marko Bošnjak zamjerio se fanovima Eurosonga svojim posljednjim komentarima o Ukrajini i i Izraelu.

Marko Bošnjak, naš predstavnik na Euroviziji ove godine, na Instagramu se raspištoljio s političkim stavovima.

Mišljenja je da se Izrael i Ukrajina ne bi trebali natjecati na Eurosongu zbog ratne situacije.

Marko Bošnjak na Instagramu - 1 Foto: Instagram

"Najprije, Izraelu bi trebalo zabraniti sudjelovanje na Eurosongu jer rade genocid nad palestinskim narodom. Rusija nije na Eurosongu jer aktivno bombardira drugu naciju i nema opravdanja za to. Ali, ako mene pitate, ako bilo koja zemlja sudjeluje u ratu - nebitno kao agresor ili kao zemlja koju napadaju - ne bi trebala sudjelovati na Eurosongu. Znam da je BiH sudjelovala na Eurosongu dok je bila u ratu, napustili su Sarajevo pod nišanima snajperista", rekao je Marko.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je Meghan Markle prekršila kraljevski protokol na dan vjenčanja s princem Harryjem?

Marko Bošnjak na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Njegov stav razljutio je brojne fanove Eurosonga, a naročito Ukrajince, koji mu sada ispod njegovih objava svašta pišu.

"Pozdrav iz Ukrajine, čija ti je publika dala 8 bodova, ali bilo bi bolje da smo glasali za Albaniju. S ovakvim stavom i zavisti nikada nećeš postati popularan i tvoja pjesma će biti brzo zaboravljena", "Ukrajina ti je dala 8 bodova u prvom polufinalu, a trebamo biti diskvalificirani s Eurosonga. Lijepo od tebe", "Izjava da Ukrajina ne bi trebala sudjelovati na Eurosongu zbog rata je sramotna. Sugerirati da se zemlju koja je brutalno napadnuta treba ušutkati i na kulturnoj sceni je vrsta logike koja ohrabruje agresore. Eurosong nije samo glazba - radi se o zajedništvu. Prisutnost Ukrajine je potrebnija nego ikad'', "Da te podsjetimo, prošle godine nikakav rat nije stao na put Hrvatskoj da osvoji najviše glasova publike. Tako da možda nije stvar u ratovima, već o kvaliteti pjesme i nastupu? Diskvalifikacija Ukrajine u ovim tužnim vremenima je jako sramotna sugestija", "Žao mi je što smo napravili neugodnu atmosferu na Eurosongu, definitivno bismo trebali ostati doma i gledati ništa osim horora", "Žao mi je što si dobio 8 bodova od Ukrajine u polufinalu", samo su neki od komentara.

Podržavate li vi Markov stav? Da, treba ih diskvalificirati

Ne, nema pojma što govori Da, treba ih diskvalificirati

Ne, nema pojma što govori Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se razmaženog Dudleyja? Zvijezda je novog erotskog filma i drsatično se promijenio!

"Ja stojim iza svega što sam rekao. Nisam rekao da treba diskvalificirati Ukrajinu. Ako ikoga trebamo diskvalificirati, trebamo Izrael. Samo sam htio pokrenuti raspravu o sudjelovanju zemalja pogođenih ratom. Slava Ukrajini, pozdrav", rekao je u videu na svom Instagramu.

Marko Bošnjak - 1 Foto: Profimedia

Marko je svoj stav javno iznio jer je prvo to komentirao u Euroclubu nakon ispadanja, ali nekome se to nije svidjelo te je to objavio na X-u.

''Neke osobe ne zaslužuju predstavljati svoju zemlju na Eurosongu i definitivno ne zaslužuju velike pozornice! Razotkrivanje seksualnosti ostalih izvođača, ponižavanje, vrištanje kako je Ukrajina trebala biti diskvalificirana i sve to dok si razočaran jer si imao jadnu pjesmu koja nije prošla u finale, idi kući'', razotkrio je netko Marka na X-u.

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri: ''Majka ide tuliti s tatom!''

Kako se na to obranio, pročitajte OVDJE.

Bošnjak nije prošao u finale Eurosonga, a koliko mu je bodova nedostajalo za prolazak, pogledajte OVDJE.

A što je rekao u emotivnoj ispovijesti na svom profilu nakon ispadanja, pogledajte OVDJE.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Afp

Marko Bošnjak Foto: Afp

Što vi mislite o Markovim stavovima i ponašanju, pišite u komentarima ispod teksta!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Sin našeg bivšeg ministra zvijezda je Instagrama zbog ovakvih prizora, a ni njegovim talentima nema kraja!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Pa je li to zbilja ta žena?! Nema šanse da na prvu pogodite otkud pamtite ovu glumicu!

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad Bloom pjeva najveći hit Zvonka Bogdana!

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Martinović ne može vjerovati što je njezin partner našao pokraj auta!