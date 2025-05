Kako je Meghan Markle prekršila kraljevski protokol na dan vjenčanja s princem Harryjem?

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle uvelike je odudaralo od drugih vjenčanja, spajajući dvije kulture.

Odbjegli vojvodski par princ Harry i Meghan Markle proslavili su sedmu godišnjicu braka. Tim je povodom bivša glumica na svojem Instagramu, koji je otvorila početkom godine, objavila tzv. mood board sa svim fotografijama i uspomenama iz prethodnih sedam godina.

Veliko vjenčanje u subotu 19. svibnja 2018. bilo je fuzija dviju kultura, zbog čega je zabilježeno više kršenja protokola britanske kraljevske obitelji.

Meghan Markle i princ Harry Foto: Afp

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad Bloom pjeva najveći hit Zvonka Bogdana!

Jedno od tih prekršenih protokola jest to da je na primanju Meghan sama davala govor, unatoč tome što je standard na vjenčanjima britanske kraljevske obitelji da to rade kum, domaćin i mladoženja, dok u SAD-u govor daju mladenci i kumovi. U njemu je spominjala početke njihove veze, zajedničke vrijednosti koje dijele i uspomene sa spojeva, a zahvalila se i pokojnoj kraljici i današnjem kralju Charlesu, koji ju je i odveo do oltara.

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 4 Foto: Afp

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 8 Foto: Afp

Pogledaji ovo Nekad i sad Pa je li to zbilja ta žena?! Nema šanse da na prvu pogodite otkud pamtite ovu glumicu!

Osim toga, još od ranije je poznato kako kraljica Elizabeta nije favorizirala Meghaninu vjenčanicu. 43-godišnja bivša glumica, koja se sada prebacila na proizvodnju džemova i snimanje podcastova, nosila je jednostavnu bijelu vjenčanicu koju je dizajnirala Clare Waight Keller za Givenchy, no boja vjenčanice nije odgovarala pokojnoj vladarici koja je kao poglavarica Anglikanske crkve smatrala da se razvedene žene ne bi smjele udavati u bijelome.

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 4 Foto: Afp

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 5 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri: ''Majka ide tuliti s tatom!''

Vjenčanje je uključivalo i elemente afroameričke kulture, poput propovijesti američkog biskupa Michaela Curryja i nastupa gospel zbora, dodanih na Meghanin zahtjev. Isto tako, par je pozvao brojne slavne osobe i Meghanine celebrity prijatelje, što je bilo neobično za kraljevska vjenčanja koja imaju više političkih i diplomatskih gostiju, a ujedno su tražili i ograničeno prisustvo medija.

Što vi mislite o kršenjima protokola, pišite nam u komentarima!

Meghan je za obljetnicu braka napravila kolaž iz proteklog desetljeća, a više o tome pogledajte OVDJE.

Kako im je bilo na Beyoncéinu koncertu, pogledajte OVDJE.

Zašto je Markle razbjesnila fanove kraljevske obitelji, otkrijte OVDJE.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Danijela Martinović ne može vjerovati što je njezin partner našao pokraj auta!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Baby Lasagna podijelio snimku nastupa pred 37 tisuća ljudi, pogledajte kako je to izgledalo!

Pogledaji ovo Celebrity Stela je razvalila! Poslušajte izvedbu koja je do suza dovela Enisa Bešlagića

Pogledaji ovo Celebrity Ronaldova Georgina pratila utakmicu posinka u Čakovcu, oglasila se na Instagramu!